長榮航營收／2月166.75億元 年增0.67%

長榮航空（2618）2月合併營收達166.75億元，與去年同期合併營收165.65億元相較，年增率為0.67%，客運營收達110.92億元，貨運營收達36.57億元。

2月上旬受惠於農曆春節收假及月底連假，歐美長線表現持續穩定，載客率八成以上；另因應東北亞賞雪旺季增飛桃園-函館包機，日韓航線載客率達九成以上;東南亞峴港、曼谷與清邁等旅遊航點續熱，平均載客率超過九成五，同時為滿足越裔返國需求，增飛桃園-越南加班機，提供2月份客運營收額外挹注。

因應市場需求及帶來更舒適的飛行體驗，2月17日發表的全新第四代豪華經濟艙，將分別於5月16日與5月27日投入桃園-慕尼黑與桃園-米蘭航線服務，11日起旅客即可上網訂購。

貨運方面，農曆春節假期後台灣AI伺服器及亞洲出口服飾與電子產品等貨源皆陸續恢復出貨，長榮航空充分運用貨機及客機腹艙運能，整體貨運營收表現穩定。