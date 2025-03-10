晶華財報／去年EPS 10.57元 擬超額配息14.36元、殖利率7%

晶華（2707）10日召開董事會，通過去年財報，2024年合併營收62.97億元，年減6.92%，稅後純益13.46億元，年減4.91%，每股稅後純益10.57元，主要是太魯閣晶英酒店自403地震後停業至年底，但每股純益影響數約1.05元，若排除太魯閣晶英停業影響，則稅後純益比同期增加4.94%。

盈餘分配方面，由於2022年因應新開發案保留的5億元未分配盈餘，已於2022至2024年完成台北晶華硬體設備的更新及集團旗下新飯店的投資，董事會也通過擬超額配息每股14.3612元的現金股利，發放金額為歷史次高，現金股利配息率為136%，若以7日收盤價206元計算，現金股利殖利率為6.97%。

晶華表示，在國際商務觀光旅客穩定回流的大局之下，台北晶華酒店2024年的客房收入表現已超越疫情前的水準，不斷成長的餐飲宴客需求以及館外泰市場、泉源閣、以及三燔北投等餐廳的開幕也讓餐飲部營收每月均創下歷史新高，而麗晶精品的業績持續創歷史新高亦帶動商場租金收入增加，讓飯店整體營收表現亮眼。

位於台南的晶英酒店無懼國人出國潮，憑藉著結合在地文化的創新服務穩住陣腳，營業收入與2023年持平。去年9月中開始試營運的北投晶泉丰旅，則為該品牌注入了強大的成長動能，在團隊的努力之下，第三個月即開始獲利，與礁溪晶泉丰旅的營業數字相加後，品牌整體營業數字比2023年提高了15.61%。

捷絲旅品牌的總營業收入也比2023年度成長5.29%，其中西門館因鄰近西門商圈，吸引大量日韓港澳旅客入住，也讓營收持續攀高，此外，捷絲旅臺大館已於去年12月取得一般旅館執照，客源擴大的契機也為日後業績成長帶來利多。而歷經9個月休養生息、全面更新軟硬體設施與服務的太魯閣晶英酒店已於今年1月中旬重新開幕，目前營運狀況穩定、營收逐步成長，4月在清明連假加持下獲利可期。

晶華10日也同步公告集團合併營收，2月單月合併營業收入為5.34億元，年減5.95%，若排除太魯閣晶英酒店，則比去年同期成長2.34%。累計前二月合併營業收入為12.84億元，年增7.81%，延續1月份的表現，再度寫下同期新高。

晶華表示，和去年2月擁有農曆新年假期加持不同，今年2月已非農曆春節消費高峰期，但各酒店的客房、餐飲以及麗晶精品的業績和去年相比仍有成長，新加入營運的北投晶泉也為集團營收帶來成長動能。

展望後市，國際商務旅客來台人數穩定成長，而台北國際汽機車零配件展、工具機展、以及電腦展等國際大型會展亦將陸續舉行，對於台北晶華酒店的住房表現有直接助益。晶華集團旗下的台南晶英、晶泉丰旅、以及甫重新開幕的太魯閣晶英也積極掌握國旅市場，瞄準4月初清明兒童節連假的度假商機推出各項住房專案，期望整體住房率可以順利站上八成。