LINE Pay營收／2月5.8億元 月減6.2%、年增24.2%

台灣最大第三方支付業者LINE Pay（7722）公布2月營收5.8億元，月減6.2%，年增24.2%，累計1-2月營收12億元，年增23.8%，續為同期新高。

LINE Pay今年主要策略之一包括開拓跨境支付市場，日前公布在韓國樂天超市開通支付據點，提供用戶於韓國樂天超市使用LINE Pay服務，提供用戶遊韓便利優惠的支付體驗。

LINE Pay日前公告，用戶數在1月突破1,300萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，展現在行動支付市場中穩健成長的領導地位，支付據點超過60萬處。除了用戶基礎擴大持續帶動整體交易規模成長外，LINE Pay年輕用戶的交易額顯著成長，在年輕族群中的滲透率持續提升。