富邦金控前2月獲利破300億元

富邦金控今日公布2月自結獲利，稅前淨利181.1億元、稅後淨利148.0億元，累計今年前2月合併稅前淨利368.4億元，稅後淨利300.0 億元、較去年同期成長 34%，每股稅後盈餘為2.20 元。

富邦金指出，台北富邦銀行累計前2月稅後淨利創下歷年同期新高紀錄，富邦證券則寫下單 2 月獲利新高紀錄。

富邦人壽2月稅後淨利為95億元，累計稅後淨利為181.8億元，分別較去年同期成長122%及 36%，獲利創下歷年2月及累計前2月第三高紀錄。

富邦金分析，本月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。股市方面，2月份加權指數區間震盪，台股部位實現部分資本利得。而在債市方面，美國關稅政策影響消費信心，壓抑風險性資產表現，2月公債利率滑落，富邦人壽已於利率高檔時機，增加債券部位，提高未來經常性收益利基。

富壽也表示，匯市方面，美國政策不確定性上升，風險趨避下2月美元兌台幣略為走升，後續將密切關注美國政策變化對市場的影響，動態調整避險部位。

富邦人壽個體累計前 2 月初年度保費收入達 251億元，較去年同期成長36%，總保費收入達697億元，較去年同期成長13%，預估皆排名業界第二；單2月初年度保費108億元，較去年同期成長63%，另續年度保費受惠於分期繳比重持續提升，較去年同期成長44%，單2月總保費收入334億元，較去年同期亦成長 49%，預估皆排名業界第二。

富邦人壽也積極強化分期繳及保障型商品推動，帶動累計前2月初年度等價保費收入達 128 億，較去年同期成長35%，表現亮眼。2 月底淨值比率高於 10%，RBC 超過 350%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行2月稅後淨利31.5億元，累積稅後淨利70.5億元，較去年同期成長22%，獲利續創歷史新高，主要來自核心業務獲利動能持續成長，累計利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長10%及20%，帶動營收較同期成長 14%。

在業務表現方面，海外及個人放款動能穩步向上，帶動放款餘額較同期成長10%，財富管理業務受惠基金及分期繳保險商品銷量上升，帶動累計前2月財管收益較同期成長超過2成，信用卡有效卡數及簽帳金額亦穩定成長，且受惠出國旅遊持續熱絡，海外消費金額較同期成長 16%。

截至2月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1065%，維持良好資產品質。富邦產險 2 月稅後淨利4.6億元，較去年同期成長35%，累計稅後淨利11.9億元，公司強化風險管控及優化業務結構，保險本業收入維持穩健，帶動獲利持續提升 。

在業務表現方面，藉由集團資源及多元通路之優勢，2 月整體簽單保費 57.2 億元，較去年同期成長 21%，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中工程險因掌握綠能保險業務拓展商機，單月簽單保費成長 76%表現最為亮眼，成長動能優於市場。累計前 2 月簽單保費收入 133.5 億元，年成長 14%，簽單市佔率 25.4%，維持市場領先地位。

富邦證券 2 月稅後淨利 8.4 億元，創歷年 2 月新高，且較上月成長 84%，主要受惠 2 月台股日均值與交易天數增加，帶動經紀收入成長，金融部位獲利亦顯著回升。累計前 2 月稅後淨利 13.0 億元，則為歷年累計獲利次高，