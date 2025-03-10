特力營收／2月24.3億元 年減6.7%

特力（2908）10日公布2月合併營收為24.3億元，年減6.7%。今年累計營收達55億元，年減9.3%。綜觀營收結構，2月貿易營收為13.7億元，占整體營收比重56%；零售營收為9.9億元，占整體營收比重41%。

貿易事業方面，特力指出，因2月份工作天數較少，故影響出貨排程以及營收，目前，通膨改善速度、降息時間表及關稅 2.0 等因素，仍為全球貿易環境與經濟復甦前景帶來變數。特力表示，將密切關注各國發展動態，並及時採取因應措施。特力貿易已從傳統貿易公司轉型為服務型企業，不僅持續優化與現有貿易客戶的合作關係，鞏固全球零售商與製造商的緊密連結，更積極拓展新的貿易策略夥伴。

零售事業方面，由於今年1月適逢農曆春節，而去年農曆過年落在2月，春節過後消費者無節日佈置需求，提早進入淡季，故營收較去年同期減少。以零售事業營收結構來說，特力屋2月份營收為新台幣6.6億元，將持續洞察居家消費趨勢與需求，同時響應政府節能政策，為未來營收注入成長動能，期望進一步帶動今年服務性商品的業績成長。

中欣實業2月合併營收為8,200萬元，主要事業包含地產開發規劃、營建機電、專業材料、設計裝修、招商營運、物業管理等一條龍式專業服務，同時擴大事業版圖，將觸角延伸到零售商場、專業通路、品牌代理及海外事業，可望成為集團事業的成長新引擎。