國泰金前兩月賺223億元、EPS 1.53元 銀行、產險、證券及投信同期新高

國泰金控（2882）10日公布，今年2月稅後純益77.9億元，累計稅後純益達222.8億元，年成長9%，EPS達1.53元。今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現優異，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創同期新高。

國泰人壽獲利表現穩健：國泰人壽2月稅後純益31.3億元，累計稅後純益達125.6億元。單月獲利穩健，主要反映資本利得、經常性收益貢獻及避險操作得宜。今年以來金融市場波動，然公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。

2月受川普關稅威脅升溫及美國經濟數據轉趨疲弱，引發市場對於經濟前景的擔憂，致股市走跌，惟國泰人壽掌握波段操作，逢高調節股票部位，且經常性收益持續挹注，整體獲利表現穩健；另外資匯出，台幣兌美元單月貶值0.4%，有利外匯避險操作，2月底外匯價格變動準備金累積餘額逾320億元。在資本方面，2月淨值比逾9%，RBC比率強勁，資本維持強健，清償能力無虞，並具足夠韌性抵禦金融市場波動。面對快速變化之金融局勢，國泰人壽將密切關注市場動向，靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

國泰世華獲利創同期歷史新高：國泰世華銀行2月稅後純益39.2億元，累計稅後純益81.6億元，年成長15%。累計淨利息收入雙位數成長，受惠放款動能強健，降息影響外幣資金成本下降；累計淨手續費收入表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能佳，信用卡簽帳金額穩健成長。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數約逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至2月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1397%，資產品質維持穩健。

國泰產險簽單保費維持雙位數成長，各險獲利穩定成長：國泰產險2月稅後純益2.3億元，累計稅後純益創歷年同期新高達7.6億元。業務端堅持「價值導向」，持續引進新客戶、擴大業務基盤，簽單保費達雙位數成長；商品端提升風險管理，搭配數位工具輔助風險管理作業流程，強化各項風險監控功能，各險損失率表現良好。投資市場近期受川普關稅議題紛擾及AI供應鏈雜音影響震盪修正，投資團隊將持續動態調整投資布局，以尋求穩健獲利表現並降低投資波動。

2月簽單保費28.7億元，累計簽單保費達67.1億元，年成長17%。核心保險業務方面，車險向客戶推動完整保障商品，確保業務引進品質，累計簽單保費年成長5%；商業保險持續深耕客戶關係、積極布局前瞻性業務，火險及工程險累計簽單保費分別年成長31%及64%，成長表現亮眼。

國泰證券獲利創同期歷史新高：國泰證券2月稅後純益4億元，累計稅後純益6.4億元，較去年同期成長19%，創下同期獲利歷史新高，主要因台股及複委託市場穩定成長。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務給客戶。截至2月底台股累計經紀市占率達4.26%，創下同期歷史新高。此外，複委託成交量較去年同期大幅成長70%，維持市占第一。

國泰投信資產規模穩健成長：國泰投信2月稅後純益2.6億元，累計稅後純益5.3億元，分別較去年同期成長32%及40%，總管理資產規模年成長29%，達新台幣2.26兆元。