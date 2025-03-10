美時營收／2月9.67億元、年減8.1% 前二月年增3%
美時（1795）10日公布2月自結合併營收9.67億元，年減8.10%，累計今年前二月合併營收31.38億元，年增3%。
美時表示，2月份營收受農曆新年假期前亞洲市場客戶備貨影響，亞洲市場月營收較往常為低。此外，由於戒癮藥出貨延至3月，以進行關鍵設備升級及產能擴充，故出口業務營收亦於本月下滑。
截至目前，美時製藥已達成數項重要里程碑。其中包括成功完成Alphachymotrypsine Choay®的收購，進一步鞏固於越南市場之佈局。同時，本公司之 Adcirca 亦獲台灣食品藥物管理署（TFDA）核准上市。該藥物為台灣首款，且唯一獲 ESC/ERS 指南推薦，可與內皮素受體拮抗劑（ERAs）合併使用之第一級（Class I）療法，作為第一線肺動脈高壓（PAH）治療。
美時製藥計畫於2025 年中在台灣上市 Adcirca，彰顯其致力於為病患提供創新治療方案之承諾。
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