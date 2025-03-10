台泥營收／2月91.2億 年增90.13% 前二月年增77.27%

台泥（1101）10日公布2月合併營收91.2億元，創下歷史同期新高，年增90.13%，累計今年前二月合併營收213.36億元，年增77.27%，較去年同期增加93億元。

台泥表示，「持續受惠去年3月公司完成土耳其OYAK Cement及葡萄牙Cimpor低碳水泥的併購後，自2024年3月至2025年2月已為台泥貢獻約638億營收。單是今年2月OYAK Cement、Cimpor的低碳水泥營收達43億，占台泥單月合併營收47.99%。」

另外，台灣水泥市場及大陸水泥市場2月營收與去年同期持平；台泥子公司方面，達和航運2月因租賃水泥船及散裝船運量增加，2月營收及累計營收均較去年同期明顯成長。

法人分析，台泥集團目前的營收比重中，排名第一名來自歐洲市場貢獻，第二名為台灣貢獻，第三名來自中國大陸。

川普上台後正積極促成俄烏戰爭停火，由於台泥企業團在土耳其有轉投資OYAK Cement廠，對於俄烏戰後重建需求，台泥董事長張安平日前曾公開指出，土耳其鄰近黑海有三座廠，配有碼頭，能有效支援烏克蘭重建需求，船運從土耳其出發穿過黑海抵達烏克蘭僅需一天時間，走陸路也可從羅馬尼亞運到烏克蘭。

台泥總經理程耀輝指出，烏克蘭有3,500萬人，戰前水泥市場年需求1,400萬噸，戰爭爆發後已降至400至500萬噸，當地許多水泥廠受損，未來重建帶來龐大需求。台泥在土耳其共有七座水泥廠，目前光是供應土耳其幾年前地震引發的重建需求，已帶動產能利用率達七成以上。

此外，台泥加緊布局非洲市場，張安平透露，近期將於迦納推動新產業計畫，「我們的發展不止於此，會持續前進。」

張安平表示，台泥對於已經訂下的計畫持續前進，水泥業持續往低碳布局，提升產品品質、增加競爭力。AI的基礎除了算力、大模型與數據，還有很大一塊就是穩定安全的電力，這正是台泥在綠能、儲能所做的事。