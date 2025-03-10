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富邦金前兩月大賺300億元、EPS 2.2元 銀行累計獲利、證券2月獲利創高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

富邦金控（2881）10日公布，2025年2月自結稅後純益148億元，累計今年前兩月稅後純益300億元、較去年同期成長34%，每股稅後純益（EPS）為2.2元。各子公司營運績效亮眼，台北富邦銀行累計前兩月稅後純益創歷年同期新高紀錄，富邦證券則寫下單2月獲利新高紀錄。

其中，富邦人壽2月稅後純益為95億元，累計稅後純益為181.8億元，分別較去年同期成長122%及36%，獲利創下歷年2月及累計前2月第三高紀錄。主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。

股市方面，2月加權指數區間震盪，台股部位實現部分資本利得。債市方面，美國關稅政策影響消費信心，壓抑風險性資產表現，2月公債利率滑落，富邦人壽已於利率高檔時機，增加債券部位，提高未來經常性收益利基。

匯市方面，美國政策不確定性上升，風險趨避下2月美元兌台幣略為走升，後續將密切關注美國政策變化對市場的影響，動態調整避險部位。

台北富邦銀行2月稅後純益31.5億元，累積稅後純益70.5億元，較去年同期成長22%，獲利續創歷史新高，主要來自核心業務獲利動能持續成長，累計利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長10%及20%，帶動營收較同期成長14%。

在業務表現方面，海外及個人放款動能穩步向上，帶動放款餘額較同期成長10%，財富管理業務受惠基金及分期繳保險商品銷量上升，帶動累計前2月財管收益較同期成長超過二成，信用卡有效卡數及簽帳金額亦穩定成長，且受惠出國旅遊持續熱絡，海外消費金額較同期成長16%。截至2月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1065%，維持良好資產品質。

富邦產險2月稅後純益4.6億元，較去年同期成長35%，累計稅後純益11.9億元，公司強化風險管控及優化業務結構，保險本業收入維持穩健，帶動獲利持續提升。在業務表現方面，藉由集團資源及多元通路之優勢，2月整體簽單保費57.2億元，較去年同期成長21%，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中工程險因掌握綠能保險業務拓展商機，單月簽單保費成長76%表現最為亮眼，成長動能優於市場。累計簽單保費收入133.5億元，年成長14%，簽單市占率25.4%，維持市場領先地位。

富邦證券2月稅後純益8.4億元，創歷年2月新高，且較上月成長84%，主要受惠2月台股日均值與交易天數增加，帶動經紀收入成長，金融部位獲利亦顯著回升。累計稅後純益13億元，則為歷年累計獲利次高。

保險 台北富邦銀行

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