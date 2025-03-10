動力-KY去年每股賺3.21元 配發每股現金股利2.4元

動力科技股份有限公司（6591）於今日公布2024年全年合併營收為新台幣12.63億元，雖下半年受到客戶新舊產品交替影響，集團仍持續營業成本及費用，加上美金匯率升值效應，認列匯兌利益等挹注，使2024年全年歸屬於母公司稅後淨利1.20億元，每股稅後盈餘(EPS)為3.21元。此外，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，今日經董事會決議通過2024年盈餘分配案，擬配發每股現金股利2.4元，配發率近75％，以期將公司營運回饋給全體股東共享，以3月10日的收盤價53.6元計算，現金殖利率約為4.48％。

動力指出，隨著RTX 50系列新顯卡問市，且AI、高效能運算及電競市場持續推動產品升級潮，公司旗下RTX 5080、5090高階系列顯卡應用風扇新品已陸續出貨貢獻，不僅如此，動力在成本與費用控制得宜、產能製程效率優化下，2024年度毛利率、營業淨利率分別保持26.48％、淨利4.71％。

動力同步公告2024年2月合併營收達新台幣1.08億元，較去年同期大幅成長101.99％，並改寫歷年同期次高，主要受惠NVIDIA發表搭載全新Blackwell架構的GeForce RTX 50系列顯示卡，引發市場搶購與換機熱潮，挹注泛電競相關客戶對於RTX 5070顯卡應用風扇訂單拉貨、下單表現。累計2025年1至2月合併營收達2.43億元，同步較去年同期成長28.07％水準。

展望2025年第一季，動力仍密切留意新顯卡上市後續換機商機，以及川普關稅新政動態，並看好目前新一代高階顯卡終端市場受惠於電競、創作者、AI應用、高速運算等需求提升，帶動主要客戶保持良好的拉貨力道，有助於整體產業市場注入新一波換機潮的成長活水，進一步為動力今年營運帶來正面的挹注，當然，動力仍持續深化包括5G伺服器、車用、等相關利基型散熱風扇產品多元產業佈局，可望堆疊動力未來中長期營運動能。