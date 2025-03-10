葡萄王營收／2月6.34億元、年增5.98% 3月起進入銷售旺季
葡萄王（1707）10日公布2月合併營收6.34億元，較去年同期成長5.98%，累計今年前二月合併營收13.3億元，年減4.15%。葡萄王指出，隨著3月邁入傳統旺季，整體營收成長軌跡明確，全年營運展望不變。
葡萄王三大事業的表現方面，母公司台灣葡萄王2月營收年增36.42%，累計前二月年增21.24%。代工業績延續國內外原料及藥品出口動能，2月表現亮眼年成長106.4%。葡萄王表示，在研發團隊努力下，各項獨家專利功效性原料文獻發表，對於市場推廣有相當程度的支持。目前海外推廣計畫及關鍵客戶新品提案已陸續安排執行中，業績再創新高樂觀可期。
另外，台灣葡萄王自有品牌因應年後開工需求，聚焦體力維持與身形管理，帶動護肝與纖體產品需求大幅成長；機能飲品「康貝特200P EX」瞄準夏季飲料市場旺季，重磅邀請台灣天團動力火車擔任全新代言人，經典與經典強強聯手，不僅為品牌注入全新話題，更將掀起新一波銷售熱潮。
子公司葡眾 2月營收較去年同期成長1.72%，累計前二月年減7.62%。緊接著3月開始進入聘級升等旺季，加上3月年度首發新品「葡眾淨膚皂」上市，主打葡萄王專利GKM3益生菌發酵液，幫助維持肌膚健康，預計將成為營收新動能。
上海葡萄王在整體大環境對於健康食品及代工需求薄弱條件下，仍受惠自有品牌銷售及通路拓展維持穩定成長，2月營收年增3.26%實屬不易。上海葡萄王指出，為積極拓展代工業務，新建置的碳酸氣泡飲產線將於第2季正式投產，可望進一步提升代工業績。自有品牌休閒食品已開始在量販會員店銷售，目前也持續洽談智能售貨機銷售渠道的合作項目，團隊將持續實踐多元佈局策略為集團貢獻營收成長。
葡萄王生技今年啟動半年配息政策，去年全年營收站穩百億，以111.6億元刷新記錄，較前一年同期成長4.93%，每股純益9.78元，維持70%高配股率，2月26日董事會已通過，預計發放6.9元現金股利，上半年已發放2.7元，下半年將發放4.2元，充份展現對於未來業績樂觀的信心。
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