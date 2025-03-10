快訊

被列幫主接班人選 竹聯幫仁堂大哥「麥可」遭拘提…涉組織犯罪案

苗栗台南2私中將走入歷史 龍德家商免除專輔「起死回生」

當2幼童面殺害鄰居夫妻 6旬狠男拒認罪一審判死刑

葡萄王營收／2月6.34億元、年增5.98% 3月起進入銷售旺季

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

葡萄王（1707）10日公布2月合併營收6.34億元，較去年同期成長5.98%，累計今年前二月合併營收13.3億元，年減4.15%。葡萄王指出，隨著3月邁入傳統旺季，整體營收成長軌跡明確，全年營運展望不變。

葡萄王三大事業的表現方面，母公司台灣葡萄王2月營收年增36.42%，累計前二月年增21.24%。代工業績延續國內外原料及藥品出口動能，2月表現亮眼年成長106.4%。葡萄王表示，在研發團隊努力下，各項獨家專利功效性原料文獻發表，對於市場推廣有相當程度的支持。目前海外推廣計畫及關鍵客戶新品提案已陸續安排執行中，業績再創新高樂觀可期。

另外，台灣葡萄王自有品牌因應年後開工需求，聚焦體力維持與身形管理，帶動護肝與纖體產品需求大幅成長；機能飲品「康貝特200P EX」瞄準夏季飲料市場旺季，重磅邀請台灣天團動力火車擔任全新代言人，經典與經典強強聯手，不僅為品牌注入全新話題，更將掀起新一波銷售熱潮。

子公司葡眾 2月營收較去年同期成長1.72%，累計前二月年減7.62%。緊接著3月開始進入聘級升等旺季，加上3月年度首發新品「葡眾淨膚皂」上市，主打葡萄王專利GKM3益生菌發酵液，幫助維持肌膚健康，預計將成為營收新動能。

上海葡萄王在整體大環境對於健康食品及代工需求薄弱條件下，仍受惠自有品牌銷售及通路拓展維持穩定成長，2月營收年增3.26%實屬不易。上海葡萄王指出，為積極拓展代工業務，新建置的碳酸氣泡飲產線將於第2季正式投產，可望進一步提升代工業績。自有品牌休閒食品已開始在量販會員店銷售，目前也持續洽談智能售貨機銷售渠道的合作項目，團隊將持續實踐多元佈局策略為集團貢獻營收成長。

葡萄王生技今年啟動半年配息政策，去年全年營收站穩百億，以111.6億元刷新記錄，較前一年同期成長4.93%，每股純益9.78元，維持70%高配股率，2月26日董事會已通過，預計發放6.9元現金股利，上半年已發放2.7元，下半年將發放4.2元，充份展現對於未來業績樂觀的信心。

營收 葡萄王

延伸閱讀

彩晶2月營收月增1.3%、凌巨月增7.4%

亞泥營收／2月報喜 單月41.84億元、年增16.2%

台積電2月營收月減逾一成 股價今日失守千元

大山營收／2月6.06億元、年增34% 台電訂單挹注

相關新聞

寶綠特65元掛牌上市 盤中漲幅飆破3成

積極投入寶特瓶（PET）回收的寶綠特-KY從事塑膠回收清洗解決方案，以及再生纖維、再生聚酯原料的研發生產；今天以承銷價新...

海運超級財報周來了…貨櫃三雄 去年估賺2,500億

海運超級財報周來了，貨櫃三雄去年財報自本周起陸續揭露，明（11）日起由萬海先發，萬海之後、12日是陽明擔綱，13日則由長...

興富發搶推微型商辦

不畏房市寒風，興富發（2542）看準新戰場，大肆布局商辦案，且看準商辦有小坪數趨勢，首創微型商辦，目前手握台中、高雄等三...

雷虎迎營運爆發元年

無人機大廠雷虎（8033）無人機的馬達、飛控、速控及鏡頭等關鍵零組件開始出貨，加上近期與歐美無人機大廠展開「母雞帶小雞」...

永虹、漢翔、歐商 簽訂MOU

永虹先進（6618）近期攜手歐洲航太複材大廠Syensqo與漢翔航空，在巴黎航空展簽訂三方戰略合作備忘錄MOU，共同開發...

統一去年EPS 3.64元 擬配息3元

統一獲利衝四年高點，寫歷史第三高。統一昨（6）日公布2024年財報，營收6,576.3億元，年增13.2%，稅後純益20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。