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陽明營收／2月146億元月減年增 密切觀察關稅戰帶來影響

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明（2609）2025年2月單月營收為146.94億元，較1月營收減少28.99億元，減幅為16.47%，較去年同期營收增加新台幣4.38億元，增幅為3.07%。

2025年全年累計至今營收為322.87億元，較去年同期營收新台幣282.53億元，增加新台幣40.34億元，增幅為14.28%。

陽明海運農曆春節後市場需求放緩，使需求減少，營收跟著受到影響。2月主要國家製造業PMI指數呈現復甦不均現象，中國大陸、美國及東協製造業持續復甦，日本、歐元區製造業仍處於收縮區間，但緊縮程度放緩。

近期美、加、墨、中的關稅戰升級及4月初美國將實施對等關稅措施恐將對跨境貿易、供應鏈帶來不利影響，對市場未來需求影響需密切觀察。此外以哈和談進度膠著，是否復航紅海仍需視和談進度在確保航行安全情況下審慎評估。

航運市場目前正處於海運聯盟重組船舶調度過渡時期，加上北歐港口受到極端天氣惡化、鹿特丹港(Rotterdam)及勒阿弗爾港(Le Havre) 罷工影響，導致港口嚴重擁堵及等待時間拉長，故在維持穩定航班服務情況下，將依各港口延誤狀況逐航次以跳港、更換港序或調派船舶等應變措施因應。

新台幣 營收

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