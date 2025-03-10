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亞泥營收／2月報喜 單月41.84億元、年增16.2%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

亞泥（1102）10日公布2025年2月合併營收41.84 億元，較去年同期成長16.2%；今年前二月合併營收100.62億元，微幅下減0.28%。

業界分析，從區域表現來看，亞泥目前在台灣市場展現穩定經營實力，2月營收較去年同期增長，主要受惠於水泥產品銷量提升，再加上轉投資的遠龍不銹鋼需求穩健帶動業績上揚。另外針對大陸市場，則同樣表現不俗，除了水泥售價上揚外，銷量也較去年同期增加，顯示市場需求回溫，有利整體營運動能增強。

至於1 月，2 月營收呈現季節性下滑，變動原因主要是受到春節假期影響，屬於行業常態波動。

展望未來，法人預期，亞泥將持續以穩健經營為核心，積極強化市場布局，推動創新與綠色轉型，提升營運韌性，確保長期競爭優勢，為股東及社會創造更大價值。

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