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富邦媒營收／2月83億元 女王節促銷季到 正向看待第1季

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）公布2月合併營收83億元，momo富邦媒指出，在市場變動中展現穩健經營動能。

momo富邦媒指出，隨著3.8女王節促銷旺季到來、換季需求升溫，以及AI技術驅動精準行銷，持續深化零售與平台電商生態布局，對第1季及全年營運前景仍保持正向預期。

momo富邦媒今年1月合併營收約 91.5 億元，月減6.2%，年減5.4%，受消費型態轉向實體零售與觀光旅遊影響，罕見呈現年衰退表現。2月營收83億元，月減9.3%，年增1.4%，累計前2月營收174.5億元，年減2.3%。

momo富邦媒指出，隨著策略深化，公司的經營模式已擴展為多元電商生態，涵蓋自營零售、平台電商、直播、廣告與訂閱制會員等服務，驅動整體業務穩健成長。透過這一完整的數位生態系統，momo不僅深耕自營零售，亦積極攜手品牌與商家，擴展商品組合、強化交易生態，進一步提升用戶價值與市場滲透力。

momo富邦媒表示，會員經營策略在2月持續發揮成效，帶動平台日不重複訪客數（UV）年成長17%，也推升商品交易總額（GMV）成長。

此外，momo富邦媒強調，持續透過AI技術優化個人化推薦與精準行銷，提升消費者的購物體驗，推動多項關鍵品類的銷售成長。2月適逢開學季，文具、運動鞋及通勤族必備的機車相關商品需求攀升，帶動整體銷售表現向上。同時，受國際書展影響，電子書閱讀器銷量年增四成，反映數位閱讀市場需求持續擴大。

而各大手機品牌陸續推出新品，掀起換機潮，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max 及三星 Galaxy S25 Ultra 5G 等高階手機及周邊商品銷售強勁，進一步推升momo 平台的交易成長。

momo富邦媒觀察，3 月正式進入第一季關鍵促銷期，《momo 3.8女王節》強勢登場，活動首日即迎來消費動能，在 mo幣加碼回饋助攻下，全站流量較去年同期成長約三成，其中mo店+業績更激增逾50%，展現多元電商模式整合的成長潛力。為回饋消費者，momo也加碼多款人氣商品超值優惠，包括 萬國通路24吋防爆拉鍊行李箱、Dyson V12無線吸塵器、YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅、New Balance 530復古運動鞋，以及 momo獨家販售理膚寶水 Esther Bunny 修復禮盒組，滿足消費者多元需求。

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