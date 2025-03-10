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六方科營收／2月1.61億元、年增35% 創單月歷史新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

六方科-KY（4569）2月合併營收新台幣1.61億元，月增11.08%、年增35.05%，單月營收首度突破1.6億元關卡，創歷史新高；2025年1~2月合併營收新台幣3.05億元，年增29.51%，也是同期最佳紀錄。

六方科2月營收成長主要係因汽車類客戶新型號產品放量，加上跨足運動類產品效益初步顯現，以及散熱、半導體新產品開始出貨所致。以目前客戶需求來看，預計今年上半年營運狀況，將較去年下半年及去年同期均有成長，下半年隨著新廠生產線陸續開始加入營運，可增加營收成長動能，2025年有望維持雙位數成長趨勢。

放眼未來，由於中美政治角力不斷升級，地緣風險明顯增加，許多歐美廠商加快了對中國大陸的去中國化步伐，作為精密工業重鎮的泰國，具備完整的電動車、工業類產品和3C電子供應鏈，吸引著歐美廠商轉向泰國，另隨著AI 熱潮，散熱、半導體及光通訊等新產品需求增加，隨著相關供應鏈逐步移轉至泰國，六方科亦趁著這股浪潮跨足新領域，相關產品已進行送樣，今年的營運績效和獲利增長將值得期待。

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