和大營收／二月4.5億元、創近期新高 新訂單挹注

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）初步結算2025年2月合併營收為4億5,500萬元，月增20.55%，創近期單月營收高點。今年1~2月累計合併營收為8億3,245萬元。隨著客戶群訂單調整期，預估3月營收將持續月增及挑戰年增。公司整體營運將擺脫2024年低迷局勢。

近期公司連續接獲新客戶訂單挹注，各車廠九大專案開發與訂單爭取，其中包含歐洲知名汽車大廠合作研發油電混合車齒輪箱成功量產，預估今年十月起倍增訂單。美國新創電動車廠需求增溫及新專案今年量產發酵。和大亦為美系電動卡車的獨家傳動系統零件供應商，隨著其電動卡車明年起增量出貨，和大亦可望同步受惠。日系電動車三電系統量產出貨，台灣首創齒輪箱銷售日本成功案例，此皆是和大近年主要的成長動能。

和大轉投資開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，為AI機器人設備打造核心關鍵零組件，建構完整台灣工業機器人產業供應鏈，今年更被大摩選入全球人形機器人上市公司百強名單。另與高鋒公司（4510）轉投資成立和大芯科技，結合和大的系統整合和高鋒的設備組裝能力，瞄準CoWoS先進封裝中後段檢測市場，預計參加今年九月國際半導體展，正式發表新產品與新技術，全力搶攻封裝測試設備3,000億以上之市場，發展集團另一個利基產品。2026年營運可望迎來爆發成長，2027年和大芯科技預期可出貨600台。

配合新電動車客戶增量需求，大里廠區1088新廠已建置AI全智慧產線，導入全新自走搬運製程技術，除可加速提升大里廠區產能配置，提升製程競爭力，亦可做為集團新AI智慧示範場域。