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大山營收／2月6.06億元、年增34% 台電訂單挹注

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

線纜廠大山（1615）10日公告，2月營收6.06億元，年增34.87%；累計今年前二月營收8.83億元，年增18.87%。大山指出，2月因為有大量的台電161KV線纜訂單出貨，挹注營收。

大山指出，目前在手訂單滿檔，接單狀況也都相當穩定，在台電強韌電網計畫、綠能產業、公共工程、各廠的擴廠、擴建等，皆推升電線電纜的需求，動能無虞。

針對台電強化電網韌性方面，大山認為，該計畫推升老舊輸配電設備汰換及電網升級，且政府力拚提早四年、在2028年完成，預期在25KV~161KV高壓電纜市場擴大下，未來2到3年都還是可以維持不錯的表現。

此外，大山近年積極拓展業務，看準北台灣建設案量大，向上布局，桃園營業所已經開始運營，並以低壓電力電纜為行銷國內營建市場並加強擴展北區銷售市場，中高壓電力電纜銷售各國營機關。

台電 營收 電纜

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