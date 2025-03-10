快訊

衝擊非核？谷立言稱美可為台提供核能 吳思瑤：核能非唯一選項

三貂嶺貨物列車守車兩軸出軌 台鐵緊急搶修

西藏抗暴紀念日：簽和平協議後的悲慘下場？

寶綠特65元掛牌上市 盤中漲幅飆破3成

中央社／ 台北10日電
積極投入寶特瓶（PET）回收的寶綠特-KY從事塑膠回收清洗解決方案，以及再生纖維、再生聚酯原料的研發生產，10日在台灣證券交易所舉行掛牌典禮，以承銷價新台幣65元正式上市。（寶綠特-KY提供）
積極投入寶特瓶（PET）回收的寶綠特-KY從事塑膠回收清洗解決方案，以及再生纖維、再生聚酯原料的研發生產，10日在台灣證券交易所舉行掛牌典禮，以承銷價新台幣65元正式上市。（寶綠特-KY提供）

積極投入寶特瓶（PET）回收的寶綠特-KY從事塑膠回收清洗解決方案，以及再生纖維、再生聚酯原料的研發生產；今天以承銷價新台幣65元正式掛牌上市，盤中股價最高達89.9元，漲幅38.3%。

寶綠特-KY指出，受惠全球環保意識抬頭與企業對ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的重視，寶特瓶相關產品回收再生產業迎來成長契機。

寶綠特-KY說明，運動服飾巨頭耐吉（Nike）、Adidas，以及食品飲料領域的可口可樂、雀巢等品牌，紛紛承諾在未來數年間提升產品中再生塑膠原料的使用比例，不僅加速產業變革，也提升設備工程與再生聚酯纖維及食品級再生聚酯（rPET）產品的市場需求。

據研究機構Wood Mackenzie統計，2023年全球聚對苯二甲酸乙二酯（PET）消費量為2551噸，回收率僅55%，其中，亞洲約71%、歐洲66%、拉丁美洲43%、北美34%，塑膠回收產業仍具巨大發展空間。

寶綠特-KY說明，目前可提供每小時處理量1.5噸至12噸的短纖級、長絲級及食品級再生聚酯產品清洗設備，不僅能提供高效率、高品質的回收解決方案，更率先推出從回收清洗到食品級酯粒的一體化技術。

依據Wood Mackenzie報告指出，2023年全球寶特瓶回收總量達1404萬噸，寶綠特-KY表示，累積交付的生產線年處理量能達514萬噸，約可處理全球超過30%寶特瓶回收量。

寶綠特-KY強調，近年受惠全球循環經濟、綠色環保意識抬頭，帶動營收逐年成長，2022、2023年合併營收分別約36億元與45億元，2024年合併營收衝破54億元，2025年前2月合併營收8.9億元，年增70%。

寶綠特-KY2022年與2023年稅後淨利分別約2.19億元、4.57億元，每股稅後盈餘各為3.54元、7.02元。

延伸閱讀

台積電跌破千元 後市關注兩重點

海外擴張助攻 台積營收拚五年翻倍

光焱上櫃 兩天漲69%

裕民、慧洋 認購揚帆

相關新聞

寶綠特65元掛牌上市 盤中漲幅飆破3成

積極投入寶特瓶（PET）回收的寶綠特-KY從事塑膠回收清洗解決方案，以及再生纖維、再生聚酯原料的研發生產；今天以承銷價新...

海運超級財報周來了…貨櫃三雄 去年估賺2,500億

海運超級財報周來了，貨櫃三雄去年財報自本周起陸續揭露，明（11）日起由萬海先發，萬海之後、12日是陽明擔綱，13日則由長...

興富發搶推微型商辦

不畏房市寒風，興富發（2542）看準新戰場，大肆布局商辦案，且看準商辦有小坪數趨勢，首創微型商辦，目前手握台中、高雄等三...

雷虎迎營運爆發元年

無人機大廠雷虎（8033）無人機的馬達、飛控、速控及鏡頭等關鍵零組件開始出貨，加上近期與歐美無人機大廠展開「母雞帶小雞」...

永虹、漢翔、歐商 簽訂MOU

永虹先進（6618）近期攜手歐洲航太複材大廠Syensqo與漢翔航空，在巴黎航空展簽訂三方戰略合作備忘錄MOU，共同開發...

統一去年EPS 3.64元 擬配息3元

統一獲利衝四年高點，寫歷史第三高。統一昨（6）日公布2024年財報，營收6,576.3億元，年增13.2%，稅後純益20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。