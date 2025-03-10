寶綠特65元掛牌上市 盤中漲幅飆破3成

積極投入寶特瓶（PET）回收的寶綠特-KY從事塑膠回收清洗解決方案，以及再生纖維、再生聚酯原料的研發生產；今天以承銷價新台幣65元正式掛牌上市，盤中股價最高達89.9元，漲幅38.3%。

寶綠特-KY指出，受惠全球環保意識抬頭與企業對ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的重視，寶特瓶相關產品回收再生產業迎來成長契機。

寶綠特-KY說明，運動服飾巨頭耐吉（Nike）、Adidas，以及食品飲料領域的可口可樂、雀巢等品牌，紛紛承諾在未來數年間提升產品中再生塑膠原料的使用比例，不僅加速產業變革，也提升設備工程與再生聚酯纖維及食品級再生聚酯（rPET）產品的市場需求。

據研究機構Wood Mackenzie統計，2023年全球聚對苯二甲酸乙二酯（PET）消費量為2551噸，回收率僅55%，其中，亞洲約71%、歐洲66%、拉丁美洲43%、北美34%，塑膠回收產業仍具巨大發展空間。

寶綠特-KY說明，目前可提供每小時處理量1.5噸至12噸的短纖級、長絲級及食品級再生聚酯產品清洗設備，不僅能提供高效率、高品質的回收解決方案，更率先推出從回收清洗到食品級酯粒的一體化技術。

依據Wood Mackenzie報告指出，2023年全球寶特瓶回收總量達1404萬噸，寶綠特-KY表示，累積交付的生產線年處理量能達514萬噸，約可處理全球超過30%寶特瓶回收量。

寶綠特-KY強調，近年受惠全球循環經濟、綠色環保意識抬頭，帶動營收逐年成長，2022、2023年合併營收分別約36億元與45億元，2024年合併營收衝破54億元，2025年前2月合併營收8.9億元，年增70%。

寶綠特-KY2022年與2023年稅後淨利分別約2.19億元、4.57億元，每股稅後盈餘各為3.54元、7.02元。