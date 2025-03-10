海運超級財報周來了…貨櫃三雄 去年估賺2,500億

海運超級財報周來了，貨櫃三雄去年財報自本周起陸續揭露，明（11）日起由萬海（2615）先發，萬海之後、12日是陽明 （2609）擔綱，13日則由長榮（2603）壓軸。法人估，三雄去年全年稅後純益總和有望挑戰2,500億元大關，市場則聚焦配息額度。

法人預期，長榮去年全年的每股純益（EPS）有望賺逾60元，樂觀期待可望衝上65元，全年稅後純益則有望衝逾1,400億元大關；陽明則應為三雄中獲利次高的航商，全年有望賺580億元，每股純益則從16元起跳，樂觀期待上看18元；至於萬海全年稅後純益有望順利超過400億元大關，每股純益則有望衝破15元。

貨櫃三雄2024年營運概況

從已經揭露的財報來看，長榮去年第3季單季稅後純益達619.13億元，單季EPS 28.75元，去年前三季累計稅後純益1,087.5億元，每股純益50.68元。貨櫃三雄去年第3季單季稅後純益總和也是1,087億元，前三季累計獲利更達1,950億元。

去年第4季的海運氛圍先高後低，法人預估，三雄去年全年合計獲利總額，在最樂觀的期待下有機會跨越2,500億元大關，今年董事會後決議的「高配息」很可期待。

法人指出，去年貨櫃海運因紅海危機以及全球多起主要港口罷工事件等因素衝擊供應鏈，到了去年第3季整體市場價量齊揚，包括長榮、陽明、萬海去年第3季的營運都站上2022年第4季以來的高點。

去年，貨櫃三雄第3季的獲利全部公布之後，法人普遍對於第4季獲利展望偏向樂觀，不過，歷經去年11、12月的整體市場開始修正，不少法人已經開始對貨櫃海運，尤其是貨櫃三雄第4季的獲利進行微調。

依法人最新看法，去年第4季的運價上漲力度，低於原先的預期，影響當季後兩月貨櫃三雄在營運上的表現，因此對這三家航商的獲利動能進行一定幅度的修正。

另外，從去年第4季起，全球地緣政治加上美國大選等議題，雖有搶運潮短線推升運價，唯整體貨量仍不足以支撐運價，導致運價短線雖有反彈仍顯疲弱，影響貨櫃三雄去年第4季的營運動能。

整體而言，多家法人對於貨櫃三雄的單季獲利動能預估都進行下修。