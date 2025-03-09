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興富發搶推微型商辦

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

不畏房市寒風，興富發（2542）看準新戰場，大肆布局商辦案，且看準商辦有小坪數趨勢，首創微型商辦，目前手握台中、高雄等三大案，在手案量達800億元。

興富發朝向多元化開發模式，除了住宅案外，近年重心在商辦及飯店，其中在商辦方面，興富發嗅到辦公市場亦有小坪數的需求趨勢，在台中接連推出兩筆微型商辦案，後續有將在高雄推出商辦新案，合計三大案總銷近800億元。

興富發指出，後疫情時代下，網紅、年輕人等創業風潮興起，推升小坪數的辦公室需求，且鄰近台灣的日本東京近年商辦也吹起「小宅風」，一來也是創業風潮興起，二來也是因為中國大陸經濟表現疲軟，導致部分資金外溢，流入到全球的不動產市場，導致微型商辦的需求大幅成長，甚至還有愈小坪數愈貴的趨勢。

創業 商辦 興富發

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