兆豐、永豐、國泰金股利吸睛 市場期待公布政策

金控法說會旺季登場，本周將有三家金控陸續召開法說會。12日先由公股龍頭兆豐金控（2886）打頭陣，13日改由民營永豐金控（2890）接棒，14日則是壽險龍頭國泰金控（2882）壓軸登場。由於14家上市金控2024年獲利締造史上新高紀錄，投資人也對各家金控即將出爐的股利政策充滿期待。

兆豐金周三將召開線上法說會。兆豐金2024年自結稅後純益347.66億元，年增4.5%並創歷史新高，全年每股稅後純益（EPS）為2.35元。

針對股利政策，兆豐金總經理蕭玉美先前提到，實際現金股利配發比率，要待研擬盈餘分配時，綜合考量獲利、財務比率、股利配發穩定性、現金流量及集團業務發展需求後擬定。

永豐金周四舉行法說會，先前公布2024年全年自結稅後純益223.02億元，年成長12.8%，EPS為1.76元，連續兩年突破歷史新高，續改寫歷年全年新高，且為成立以來首度獲利突破200億元。永豐金總經理朱士廷先前透露，股利發放水準一定會比前一年度好，且會以現金股利為主。

國泰金周五舉辦法說會，2024年全年稅後純益達1,111.9億，年成長116%，EPS達7.28元，創歷史次高。2024年旗下子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高，累計國泰人壽全年稅後純益671.8億，年成長超過300%，續創同期歷史次高。

對於最新股利政策，國泰金控總經理李長庚先前曾表示，會盡量爭取、讓股息殖利率能達到逾4%水準。

受惠資本市場活絡，上市14家金控去年全年共繳出5,979.79億元的好成績，全數金控賺贏前年、年成長63.7%，更改寫2021年的5,806.29億元紀錄，創下歷史新高。