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北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

冠德去年賺逾一股本

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

冠德集團旗下冠德建設（2520）、根基營造昨（7）日公布2024年財報，雙雙繳出亮眼好成績，冠德建設去年稅後純益達55.51億元，年增1.3倍，每股純益（EPS）達10.25元，大賺一個股本，創下歷史新高；根基去年稅後純益8.74億元、年減11.7%，不過EPS仍有7.1元佳績。

冠德建設去年在總銷130億元、銷售率達85%「冠德心天匯」完工下，加上新成屋案「冠德安沐居」、「冠德大直綻」、「冠德信義」貢獻下，營運表現破表，2024年全年營收攻上286.78億元，較2023年194.42億元大增47.5%，毛利率達33.7%。

冠德建設董事會決議每股擬配發3.1元現金、1元股票，合計配出4.1元股利；依7日收盤價56.6元計算，現金殖利率約達5.5%。

EPS 財報

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