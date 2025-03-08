台塑四寶業績 年月雙升

台塑集團昨（7）日公布2月合併營收，受惠春節過後各地復工、補庫存及訂單增加影響，四大公司營收合計1,203.4億元，月增2%、年增7%，其中台塑（1301）、南亞、台化三公司都交出年月雙增好成績，台塑化受油價下跌影響，較上月及去年同期小幅衰退。

台塑2月合併營收161.30億元，月增15.4％、年增24.7%。台塑表示，1月底逢農曆春節，出貨天數較少，春節後中國大陸下游加工廠陸續復工，回補庫存，且部分工廠1月歲修完成，加上將步入塑料傳統需求旺季，客戶購料意願提高，致2月各主要產品銷量合計比1月增加。

台塑集團2月營收表現

南亞2月合併營收220.81億元，月增7.9％、年增32.1%。南亞指出，2月營收成長動能主要是環氧樹脂歐洲訂單增加，加上AI新模型陸續發表，伺服器等硬體需求攀升，助長ABF載板、銅箔基板、銅箔等電子材料產品銷售成長；化工與塑膠加工產品也受到前月船期遞延、下游增加備貨、春節連假後下游開工等影響，營收比1月顯著增加。

台化2月合併營收271.43億元，月增13.0％、年增5.7%。台化表示，因同業異常降載或調降開動率影響市場供應偏緊，且春節後下游陸續復工，支撐石化塑膠主要產品價格上漲。

在產銷量方面，上月受春節影響本月逐步恢復正常，PS、ABS、PTA、PIA合計增加1.6億元；麥寮合成酚廠安排3月定檢，預先儲備庫存供應合約客戶，苯酚減少外售1億元。台化寧波公司PTA下游客戶春節後陸續復車及PS終端民生用品需求提升；轉投資福懋也因長纖需求改善，品牌客戶春節後持續下單，銷售增加2.8億元。

台塑化2月合併營收549.86億元，月減7.7％、年減3.7%。台塑化表示，因營業天數較上月少三天，致2月原油煉製量比上月減少，售價也受內銷汽、柴油配合物價平穩機制致吸收金額減少，化學品對杜拜原油價差比1月增加影響，全產品平均售價比上月小跌。

台塑化烯烴事業營收也月減3.2%，但受庫存調度影響，2月全產品總銷售量比上月增加0.8萬噸；售價方面，2月全產品平均售價比上月每噸減少5美元，其中乙烯價格持穩，丙烯因下游需求疲弱，平均售價比上月每噸減少13美元，丁二烯受市場輕裂廠供給吃緊影響，平均售價比上月增加每噸129美元；裂解汽油平均售價比上月每噸增加6美元。