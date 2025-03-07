柏文2月合併營收年增28% 寫同期最佳

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（7）日公告2月合併營收為4.51億元，創同期歷史新高，月增率5.6%，年增率28.5%。該公司並指出，「新店動能」、「同店成長」及「會員二次消費增加」三箭齊發可為營運持續挹注新成長動能。

柏文表示，依據教育部體育署委託世新大學執行的「民國112年運動現況調查」資料顯示，各縣市民眾運動人口比例從2022年81.8%提高至2023年82.6%，愈來愈多民眾重視身體健康與運動成效，並將其融入日常生活之中，健身需求成長趨勢明確。

掌握此一趨勢，「健身工廠」展店更接近社區、更貼近生活，會員人數亦受惠健身需求日增，2022年5月起已連33個月增長，同步帶動2月營收再創同期新高。