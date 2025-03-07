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福貞營收／市場信心回升！累計前二月14.97億元創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

福貞-KY（8411）公布2月合併營收6.78億元、年增39.3%，除2月工作天數較去年同期增加，中國大陸終端消費市場亦穩健去化，帶動2月訂單成長。累計前二月合併營收14.97億元、年7.6%，為歷史同期新高。

福貞憑藉兩岸布局八大生產基地，可生產多元罐型等優勢，加上中國大陸降息降準政策逐步落實，迎來企業與消費者信心回溫，帶動前二月接單與出貨同步成長。

福貞表示，春節後盤點零售終端庫存，已與客戶了解預期需求，第1季的營運表現穩定。

福貞近年來持續擴大營運版圖，並致力於客製化罐型投入開發：陝西廠今年將積極維穩在手訂單及強化客戶關係，全年力拚損益兩平；專供飲料充填代工服務的永定廠，配合客戶需求已運作生產，替集團穩健挹注營收。

特製罐型自去年營收比重約5%，今年受益於大容量罐型訂單導入，全年營收比重有望再攀升，有助提升毛利與整體獲利能力。

展望今年整體營運表現，福貞持審慎樂觀態度，今年營運目標為優化產品結構、持續關注並調節匯率變化影響，公司將持續掌握市場需求，強化客戶關係，預期全年營收有機會挑戰百億，獲利與營收規模同軌並進，展現穩健的成長動能。

營收

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