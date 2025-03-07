東陽2024年 EPS 7.4元 獲利攀高峰

全球最大的汽車塑膠件AM東陽（1319）昨（7）日召開董事會，去年獲利寫下史上新高，每股稅後純益（EPS）為7.4元，預計配發每股5.3元現金，以昨日收盤價格122元計算，現金殖利率達4.3%。

東陽去年營收、獲利同步締新猷，合併營收255.96億元，稅後純益為43.76億元，年增率45%，EPS為7.4元；預計配發每股5.3元現金，配發率達到71%。

AM市場跟汽車保有量息息相關，根據Allied Market Research的報告表示，2023年全球汽車售後市場規模約為7,200億美元，預計至2028年將成長至9,300億美元，年複合成長率（CAGR）約5%，隨著全球保有數量成長，成為推升AM為主的業者銷售成長最大動能。

疫情期間許多汽車零組件的供應廠倒閉，美國車險大廠State Farm為因應斷鏈缺料，擴大採用AM件，今年1、2月受惠於旺季效應不斷延續，加上氣候異常暴雪頻增，帶動客戶拉貨需求大增，東陽業績火紅。

東陽日前公布，累計前二月自結累計合併營收37.1億元，較去年同期累計成長25%，雙雙創下史上最高紀錄。隨著市場需求向上攀升，今年要加快「開發新產品、增加設備提高產能」，積極「獵地擴廠」，做大做強，滿足未來成長需求。

此外，東陽看好市場商機，加快台南科工廠、七股科工區的擴廠興建，並持續優化本廠產線及擴充產能，增加出貨量能，滿足AM訂單成長需求。