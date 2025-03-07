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雷虎營收／2月1.35億元、年增49.4% 無人機關鍵零組件開始出貨

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
雷虎科技總經理蘇聖傑展示最新開發的短程自殺型無人機（FPV）。記者宋健生／攝影
雷虎科技總經理蘇聖傑展示最新開發的短程自殺型無人機（FPV）。記者宋健生／攝影

無人機大廠雷虎（8033）受惠遙控地面載具新產品及無人機關鍵零組件開始出貨歐美市場，7日公布2月合併營收1.34億元，月增約56%、年增49.4%，創單月同期新高；累計前二月合併營收2.21億元、年增5.6%。

雷虎科技表示，2月營收表現亮眼，主要因為去年北美地區景氣不佳，基期較低，加上今年北美醫療器材及遙控地面載具新產品大量出貨，另外無人機的馬達、飛控、速控及鏡頭等關鍵零組件開始出貨所帶動。

雷虎科技稍早公告去年合併自結數，合併營收12.41億元、年增26%，本期淨利0.73億元，由虧轉盈，每股稅後純益0.51元，獲利為2008年以來新高。

雷虎科技上月中參加在德國舉行的「2025 Xponential Europe歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，發表全新美國製造（Made in USA），且符合NDAA規範的高性能FPV軍事用無人機的飛控、變速器等關鍵零組件，受到高度矚目。

雷虎科技指出，銷美的FPV無人機關鍵零組件已完成開發設計，預計今年在美國開始生產。目前，歐美市場的無人機零件多數來自中國大陸，雷虎科技在台灣具備高度自主性及擁有穩定的供應鏈，所有軍用FPV無人機的零件皆在台灣生產。

值得注意的是，雷虎科技在展場上，不但吸引多家歐洲及美國廠商洽談合作，並簽下首張合作意向書，將採技術合作方式在台灣生產X翼型精準攻擊無人機，搶攻亞洲市場。

雷虎科技總經理蘇聖傑表示，台灣無人機去紅色供應鏈，受到歐洲無人機大廠的重視，這些無人機廠技術成熟，尤其擁有供應烏克蘭戰場使用無人機的技術與經驗，希望與台灣的廠商技術合作，共同搶攻亞洲市場，值得國內廠商關注。

目前還有二、三家廠商正洽談合作中，這些廠商對於雷虎科技推出的「母雞帶小雞」方案相當有興趣，即由中大型長程無人機，搭載短程自殺型無人機模式，後續將展開測試驗證等作業。

無人機 營收 雷虎科技

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