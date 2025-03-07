伸興財報／去年每股純益6.81元 擬配息6元、現金殖利率5.38%
家用縫紉機製造龍頭伸興（1558）7日公布去年合併財報，合併營收83.37億元，稅後淨利4.53億元、年增78.9%，每股稅後純益6.81元，董事會通過每股擬配發6元現金股利，配發率達88%，以7日收盤價111.5元計算，現金殖利率5.38%。
伸興去年第4季合併營收20.27億元、年增8.1%，稅後淨利0.86億元、年增126.9%，單季每股稅後純益1.29元。
伸興表示，去年整體出貨台數年增約11.7%，稼動率顯著提升，是毛利率提升關鍵因素；加上高階機種出貨量成長，高毛利機種比重提高，以及公司將生產重心向越南廠區集中，提升製造效率與強化供應鏈管理，帶動整體獲利能力提升。
伸興自結2月合併營收6.01億元，月減23.3%、年增35.7%；累計前二月合併營收13.84億元、年增21.4%。
伸興表示，子公司宇隆持續發揮其穩定的代工實力，旗下汽車、自行車與醫療及自行車等主要客戶維持穩健出貨，在全球供應鏈環境逐步改善的情況下，伸興前二月營收表現穩健，為整體營運增長奠定良好基礎。
展望2025年，伸興維持審慎樂觀看法。隨著歐美消費動能穩健成長、家用縫紉機市場緩步回暖、汽車產業代工需求增加，為公司擴展全球版圖提供有利條件。
面對供應鏈管理風險，伸興也積極布局在地化供應鏈，攜手供應商構建高效、穩定且具競爭力的服務價值鏈，期盼透過優化供應鏈韌性與生產效率，打造兼具效率與彈性的全球供應體系，確保企業穩健成長，為未來發展奠定長遠競爭動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言