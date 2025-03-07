伸興財報／去年每股純益6.81元 擬配息6元、現金殖利率5.38%

家用縫紉機製造龍頭伸興（1558）7日公布去年合併財報，合併營收83.37億元，稅後淨利4.53億元、年增78.9%，每股稅後純益6.81元，董事會通過每股擬配發6元現金股利，配發率達88%，以7日收盤價111.5元計算，現金殖利率5.38%。

伸興去年第4季合併營收20.27億元、年增8.1%，稅後淨利0.86億元、年增126.9%，單季每股稅後純益1.29元。

伸興表示，去年整體出貨台數年增約11.7%，稼動率顯著提升，是毛利率提升關鍵因素；加上高階機種出貨量成長，高毛利機種比重提高，以及公司將生產重心向越南廠區集中，提升製造效率與強化供應鏈管理，帶動整體獲利能力提升。

伸興自結2月合併營收6.01億元，月減23.3%、年增35.7%；累計前二月合併營收13.84億元、年增21.4%。

伸興表示，子公司宇隆持續發揮其穩定的代工實力，旗下汽車、自行車與醫療及自行車等主要客戶維持穩健出貨，在全球供應鏈環境逐步改善的情況下，伸興前二月營收表現穩健，為整體營運增長奠定良好基礎。

展望2025年，伸興維持審慎樂觀看法。隨著歐美消費動能穩健成長、家用縫紉機市場緩步回暖、汽車產業代工需求增加，為公司擴展全球版圖提供有利條件。

面對供應鏈管理風險，伸興也積極布局在地化供應鏈，攜手供應商構建高效、穩定且具競爭力的服務價值鏈，期盼透過優化供應鏈韌性與生產效率，打造兼具效率與彈性的全球供應體系，確保企業穩健成長，為未來發展奠定長遠競爭動能。