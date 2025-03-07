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宏全財報／去年每股純益9.8元獲利創新高 擬配發6.2元股息

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
宏全總經理曹宏宇。記者宋健生／攝影
宏全總經理曹宏宇。記者宋健生／攝影

飲料包材製造龍頭宏全（9939）7日公布去年合併財報，受惠各地區市場需求提升，以及新產能持續開出，合併營收284.08億元、年增7.5%，稅後淨利28.34億元、年增14.5%，每股稅後純益達9.8元，營收、獲利同創歷史新高。

董事會並通過，每股擬配發6.2元現金股利，配發率63.3%，以今天收盤價163.5元計算，現金殖利率3.79%。公司並訂5月29日召開股東常會。

因應產業持續成長及滿足客戶需求，宏全啟動大投資計畫，規劃於台灣、東南亞及中國大陸，再增設五條無菌飲料生產線，預計可增加4,000萬箱產能，初估總投資金額在50億至70億元間。

其中，台灣無菌五線預計明年第1季投產，今年又將增設無菌六線的規劃。而近三年來，宏全積極在各地投資建廠，合計投資金額逾200億元，法人估，未來隨著各地新廠陸續投產，2030年集團年營收有望挑戰500億元。

宏全去年各地區營收占比分布，分別為：台灣35%、中國大陸32%、東南亞32%、非洲1%。

展望整體產業景氣，宏全指出，目前包括台灣、中國大陸及東南亞，看到的都是正向循環，整體市場穩定增長。因為飲料是民生必需品，一般人工作越忙、生活壓力越大，就越需要喝飲料，除了解渴，還包括提神、紓壓及保健等。

近年來觀察在疫情後，兩岸消費者對於無糖茶的需求逐漸提升，功能性、植物性及保健飲品也呈現穩定成長趨勢。

宏全指出，集團的成長動能來自各地區的新產能持續開出，包括東南亞的緬甸宏佳廠預計第1季投產；印尼KIIC廠第2季廠房完工，下半年投產；建廠中的印尼板底蘭廠，預計明年第1季投產；泰國宏信廠也訂明年第2季投產。

大陸廠部分，廣東清新廠新飲料產線及浙江常山廠，都將在今年第2季投產；台灣廠部分，位於台中港的無菌飲料自貿廠建廠中，預計明年第1季投產。這些區域也增加多條包材產線，擴大生產規模與增加成長動能。

而隨著集團持續擴大布局，台灣自貿廠、東南亞緬甸及印尼、大陸廣東及浙江新廠陸續開出，法人預期，宏全今年營收可望突破300億、達310億元以上，2026至2027年預期會有更顯著的增長。

宏全 東南亞

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