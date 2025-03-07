豐泰去年每股純益5.94元 擬配發5.1元股息

製鞋大廠豐泰（9910）7日公布去年合併財報，合併營收874.87億元，稅後淨利58.69億元、年增17.9%，每股稅後純益5.94元，董事會通過每股擬配發5.1元現金股利，配發率85.8%，以今天收盤價135元計算，現金殖利率3.77%。

豐泰董事會今天並通過，因應集團營運成長所需，豐泰廠區擴建開發中心建築工程案，建築工程預計投入18億元。

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802），也同步公布2月合併營收9.51億元、年增45.0%；累計前二月合併營收24.81億元、年增24.9%。對於年度復甦態勢展望，鈺齊維持健康正向的看法不變。

鈺齊表示，2月適逢傳統年節實際工作天數減少，加上配合產線調配整合，因此營收呈現月減，但仍較去年同期大幅增加45.0%，且為歷年同期第三高。

製鞋產業景氣復甦，不過身為Nike主要代工廠的豐泰，營運表現相對較弱，1月自結合併營收69.49億元、年減6.2%。法人指出，目前Nike進入營運調整期，預期要到今年下半年以後才會明朗。

豐泰1月自結合併損益，合併營業利益4.97億元，稅前利益5.56億元，稅後淨利3.87億元、年減40.0%，每股稅後純益0.39元。

Nike去年底公布最新一季財報，營收年減8%至124億美元，其中鞋類營收仍未見起色、年減11%，並對未來兩季展望趨於保守，預期最快要到2025年第4季才見回溫。