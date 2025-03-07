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根基財報／2024年EPS 7.1元 擬配3.2元現金股利、殖利率約3.8%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

根基（2546）2024年營收達142.34億元，與2023年相當，惟毛利率下滑1.2個百分點至9.25%，營業利益達9.77億元、年減16.5%，稅後純益達8.74億元，較2023年11.03億元減少20.7%，EPS達7.1元、低於前年8.04元。

根基董事會決議每股擬配發3.2元現金、0.6元股票，合計配出3.8元股利；依7日收盤價83.7元計算，現金殖利率約3.8%；董事會決議5月26日舉行股東會

根基表示，受惠全球AI熱潮，企業擴廠意願增加、帶動周邊住宅商辦投資開發，另外2024年整體公共建設預算創歷年新高、社宅興建推動等，都讓政府、民間公共工程案持續釋出，集團營運受益。

不過根基指出，因產業缺工問題嚴峻，加上大宗原物料如鋼筋、混凝土等報價維持高檔，加上接下來面臨碳稅開徵問題，營造物價勢必繼續上漲，接下來成本控管將是營運關注焦點之一。

股東會

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