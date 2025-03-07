麗豐營收／2月2.92億元 月增68％、年增17％

麗豐-KY（4137）7日公布2025年2月合併營收2.92億元，較上月增加68％，較去年同期增加17％。麗豐-KY表示，儘管主要營運市場仍因整體經濟環境放緩的影響，消費市場仍處於結構性調整階段，整體營收成長動能仍相對受限，但綜觀整體美容保養產業現況，麗豐集團在穩健的經營模式與嚴謹的成本費用控管下，表現仍不亞於其他產業同業。

麗豐表示，此一成果不僅可見終端消費者對麗豐集團高品質護膚品、精緻化服務等的需求穩固，特別是在高端護膚領域，市場趨勢正朝向更專業化、科技化發展，亦反映在麗豐集團的毛利率、獲利能力上，2024年全年毛利率維持在83％，顯示集團專業品質價值所在，無降價搶市的情形，且充足資金水位可支應各項業務未來發展，同時感謝股東們長期支持，進行超額現金配息，在2月底董事會已決議通過2024年每股擬配發10元現金股利（盈餘7元以及資本公積3元）。

根據國外研究機構Fortune Business Insights的研究報告，2024年大陸美容保養品市場規模已達590.8億美元，預計至2032年將增長至1,286.1億美元，年均複合增長率達10.43％，市場增長的關鍵因素包括消費者對肌膚健康的關注提升、環境因素對護膚需求的影響，以及社群媒體與電子商務的快速發展，可見美容保養產業仍為基本的剛性需求市場。

麗豐-KY在產品技術研發上積極深化，透過創新成分與專利技術，已推出多款高效能護膚產品，以滿足消費者對抗衰、修護、亮膚等多元護膚需求，旗下產品包括榮獲2024年國際品質大賞金獎「童妍精粹液2.0」、小分子抗老胜肽技術「美肽肌底精華油」以及法國製藥大廠共同研發，運用獨家專利月見草亮顏因子的「月見草禦顏系列」等，麗豐-KY憑藉卓越的科研技術與市場口碑，在高端護膚市場保持穩健品牌地位，持續滿足消費者對精準護膚的需求。

麗豐-KY表示，不僅在產品上持續深耕，也積極透過異業合作提升品牌聲量。近期，克麗緹娜成為優酷熱播偶像劇《難哄》的美容院類獨家合作夥伴，劇中透過角色與品牌理念的巧妙融合，成功吸引消費者關注，進一步擴大品牌影響力。該劇自2月18日開播以來，憑藉高話題度與高品質內容迅速攀升為熱門劇集，首日便登上多個平台熱度榜首。麗豐-KY藉此機會，將品牌理念「勇敢愛，不等待」與劇情相結合，不僅讓消費者對品牌產生更深層的情感共鳴，也進一步提升品牌價值。

展望2025年，麗豐-KY維持審慎樂觀的看法。隨著中國政府也陸續推出擴大內需、提振消費等政策，以帶動經濟回暖，麗豐-KY繼續積極強化品牌競爭力與經營韌性，以穩健步伐迎接市場回暖契機。集團去年致力於將各項費用精準落實聚焦在數字化系統建置，推動「實體門市數位轉型」，將數據技術融入加盟體系的管理模式，同時，透過OTO，將線上與線下深度融合，目前已由公司代營運線上平臺的克麗緹娜加盟店已將近達80％，透過數據分析提升消費行為洞察，優化門店經營效率，將幫助加盟夥伴精準掌握市場需求，強化品牌與消費者的連結，提升整體競爭力，並以期整體營運成效展開，有機會為公司重回賺一個股本的榮景。