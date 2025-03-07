宏全2024年 EPS 9.8元 將大投資擴產

飲料包材製造龍頭宏全國際（9939）公布去年財報，受惠各地區市場需求提升，以及新產能持續開出，合併營收284.08億元、年增7.5%，稅後淨利28.34億元、年增14.5%，每股稅後純益（EPS）達9.8元，營收、獲利同創歷史新高。

董事會並通過，每股擬配發6.2元現金股利，配發率63.3%，以昨天收盤價163.5元計算，現金殖利率3.79%。公司並訂5月29日召開股東常會。

因應產業成長及客戶需求，宏全決啟動大投資計畫，規劃於台灣、東南亞及中國大陸，再增設五條無菌飲料生產線，初估總投資金額在50億至70億元間。