快訊

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

反制大罷免 藍闢反廢死、反台積出走等公投戰場

台積電砸錢投資後…川普再提台灣「偷走」晶片產業 但這次改口稱讚

聽新聞
0:00 / 0:00

宏全2024年 EPS 9.8元 將大投資擴產

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

飲料包材製造龍頭宏全國際（9939）公布去年財報，受惠各地區市場需求提升，以及新產能持續開出，合併營收284.08億元、年增7.5%，稅後淨利28.34億元、年增14.5%，每股稅後純益（EPS）達9.8元，營收、獲利同創歷史新高。

董事會並通過，每股擬配發6.2元現金股利，配發率63.3%，以昨天收盤價163.5元計算，現金殖利率3.79%。公司並訂5月29日召開股東常會。

因應產業成長及客戶需求，宏全決啟動大投資計畫，規劃於台灣、東南亞及中國大陸，再增設五條無菌飲料生產線，初估總投資金額在50億至70億元間。

延伸閱讀

紡織業中游財報出爐 福懋EPS 0.89元、南紡罕見虧損

聯華食財報／去年EPS 4.22元創新高 擬配息2.6元、現金殖利率1.84%

鈊象（3293）稅後EPS賺32元大方發29塊！切老：我原來只保守估26元

統一去年EPS 3.64元 擬配息3元

相關新聞

台塑四寶業績 年月雙升

台塑集團昨（7）日公布2月合併營收，受惠春節過後各地復工、補庫存及訂單增加影響，四大公司營收合計1,203.4億元，月增...

冠德去年賺逾一股本

冠德集團旗下冠德建設、根基營造昨（7）日公布2024年財報，雙雙繳出亮眼好成績，冠德建設去年稅後純益達55.51億元，年...

宏全2024年 EPS 9.8元 將大投資擴產

飲料包材製造龍頭宏全國際（9939）公布去年財報，受惠各地區市場需求提升，以及新產能持續開出，合併營收284.08億元、...

京城銀股息可能縮水

京城銀行（2809）日前股東臨時會通過併入永豐金控，合併倒數計時，今年股利發放也成為昨（7）日法說會焦點。京城銀指出，由...

中傑掛牌首日站上200元

製鞋類股再添生力軍！製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（7）日掛牌上市，中傑去年出貨及營收均創新高，董事長劉安哲表示，目前...

正隆2月合併營收年增19％ 3月更好

正隆（1904）昨（7）日公告2月合併營收為34.33億元，年增19.23％，今年累計合併營收65.24億元，年增0.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。