聯華食財報／去年EPS 4.22元創新高 擬配息2.6元、現金殖利率1.84%

國內休閒食品大廠聯華食（1231）7日公布2024年營收、獲利皆創下新高，每股稅後純益為4.22元，董事會通過配發現金股利2.6元，以7日收盤價為141元計算，現金殖利率為1.84%。

聯華食為國內休閒食品大廠，主要產品包括國人耳熟能詳的可樂果、元本山、萬歲牌堅果產品，另外，也是國內知名的鮮食代工大廠，去年營收為122.01億元，稅後純益11.45億元，在彰化鮮食廠產能恢復加持下，去年獲利年增率達18.1%，每股純益為4.22元。

該公司董事會通過配發現金股利2.6元，其中，盈餘分配現金股利1.6元、盈餘轉增資配股1元。

法人分析，聯華食因應外食人口增加，鮮食代工需求穩健成長，持續擴充產能，今年新廠雖然還不會投產，在先前因火災停工的彰化廠恢復投產後，彰化廠原先全年度約占公司整體營收18%，彰化廠是在2024年7月才正式復工，僅對下半年帶來貢獻，2025年則可望穩定貢獻，全年產能恢復原有水準。