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雲豹能源去年每股純益8.89元衝新高 擬每股配息5元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源經營團隊，左起為雲豹能源永續長暨發言人張建偉、總經理趙書閔及副總經理譚宇軒。圖／雲豹能源提供
雲豹能源經營團隊，左起為雲豹能源永續長暨發言人張建偉、總經理趙書閔及副總經理譚宇軒。圖／雲豹能源提供

雲豹能源今（7）日舉行董事會，會中通過2024年度財報，全年合併營收37.93億元，歸屬母公司稅後純益11.3億元，每股純益8.89元，較去年成長1.4%，再創歷史新高。董事會也決議，配發現金股利共6.82億元，配發率6成，每股發放現金股利5元。

雲豹能源總經理趙書閔表示，集團專注綠能永續本業，多元布局並靈活營運管理下，策略投資獲利有成。在綠電交易大幅成長及旗下大型案場穩健發電收益下，2024年發電及售電年收入達11.1億元，較2023年成長221%。今年預計在「創能、儲能、綠電交易」、「循環經濟多樣化布局」、「擴展海外市場」三箭齊發下，全方位推動業務，集團營運可望迎來新一波高速成長。

隨四大雲端服務供應商（CSP）齊聚台灣，國內綠電需求持續勁升，雲豹能源旗下售電業子公司「天能綠電」，去年國內光電憑證銷售累計市占率達29.22％，穩居售電龍頭。天能綠電總經理唐亞聖表示，在全球AI資料中心供應鏈重心轉往台灣趨勢下，預估本土綠電市場每年有超過50%成長潛力，未來發展可期。

未來集團持續環繞綠能環保永續核心，發揮營運業務與策略投資強項，深耕台灣並將成功經驗推向海外，包括菲律賓、泰國、越南、印尼及日本等地區，預計2028年再生能源累積開發持有建置量將超過5GW（10億瓦），目標成為亞太地區永續集團第一品牌。

綠電 雲豹能源

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