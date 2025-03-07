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鳳凰財報／去年獲利創歷史新高 EPS 3.75元創歷史次高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

鳳凰（5706）7日董事會通過去年財報，合併營收31.45億元、年增42.8%，稅後純益3.02億元，年增69.1%，創下歷史新高，每股稅後盈餘3.75元，亦為歷史次高。董事會中並通過分派股利，擬配發每股現金股利2.75元、股票股利0.5元，合計3.25元。以7日收盤價69.1元估算，股息殖利率近4%。

鳳凰表示，延續疫後旅遊需求復甦，去年旅遊市場呈現成長趨勢，另外在高航空票價及通膨影響旅遊成本增加，導致旅遊團費上揚，帶動公司整體營收、獲利成長，並創下新高紀錄。

展望後市，鳳凰表示，將增加包機、包船業務，提高成長動能。已完成寒假過年期間關島及日本北九州包機，並已上架日本東北包機，提供喜愛日本旅客賞雪、賞櫻及東北美景最佳路線選擇。包船部分主打歌詩達郵輪，航行期間為3月下旬至4月下旬，以及6月下旬至8月底，共 27航次。代理銷售重磅回歸的麗星郵輪探索星號、領航星號及MSC榮耀號，航行期間為3~11月，提供旅客多重選擇。

鳳凰表示，隨著聯合航空開航關島、長榮航空開航達拉斯、國泰航空恢復羅馬及開通慕尼黑、布魯塞爾、中東籍航空公司增加台北航線等，為旅遊市場增添豐富性，有機會創造新需求。

同時，頂級歐洲河輪包船已完成2025年春季萊茵河及秋季多瑙河產品上架銷售，市場反應熱烈。金鳳凰瑞士也持續熱銷。並規劃上架高端火車旅行、南美祕魯及2026年南極旅遊。

日本 股利

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