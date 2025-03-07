儒鴻法說會／上半年動能強勁 新增一北美戶外品牌大客戶第3季出貨

儒鴻（1476）總經理洪瑞廷7日表示，今年目標維持雙位數成長、挑戰歷史新高。目前訂單能見度已達7月，上半年訂單表現穩健，下半年雖有不確定因素，但仍審慎樂觀。產能方面，越南目前占比較高，未來仍將小幅增產，而大幅擴產計畫則將聚焦印尼、柬埔寨，未來並可能拓展至其他國家。其中，印尼廠產區規劃112條產線，目前已開出99條，三廠要做布廠還是成衣廠還在最後評估階段。

儒鴻召開法說會，說明去年財報表現。2024年營收368.28億元，年增19.61%，稅後純益66.4億元，年增28.3%，每股純益24.2元，營收、獲利皆創歷史次高，僅次於2022年表現。不過，市場關注其去年第4季毛利率29.85%，較前一年下滑二點七個百分點，公司解釋，毛利率下降的原因包括產品組合變化（布料占比下滑）、客戶交期延遲、海外基本薪資提高及新客人訂單影響生產效率。不過，以今年前二月看來，毛利率已回穩。

洪瑞廷表示，川普上任後的關稅政策目前對供應鏈影響有限，尤其是中國大陸的協力廠訂單影響比例不到5%，且會和客戶分擔增加的成本，因此影響比例很小。不過，在訂單結構上確實看到短期訂單的比例增加，今年以來追加單的比例亦維持在10%到15%。

就中長線來看，他認為，全球運動市場仍具成長動能，主要是2026至2028年間將迎來多場國際賽事，帶動消費需求。運動風潮已被養成，長期需求不擔心，美國經濟與關稅仍是最大變數，尤其未來政府政策是否影響東南亞供應鏈，甚至對韓國企業的影響，都仍待觀察。

他也提到，2025年除了代表新興客戶的六小巨人占比將持續攀升，還會有新的品牌加入，為北美大型品牌客戶，主要銷售戶外服飾，這是儒鴻過去沒有的客戶類型，能打入供應鏈對內部研發單位是一大激勵。該客戶的訂單將在今年第3季出貨，首年雙方仍在磨合階段，待年底或明年有機會放量。

儒鴻並公布2月營收26.33億元，年增20.73%，為歷史同期次高；累計前二月營收59.63億元，年增23.97%，呈現穩定成長態勢。儒鴻表示，從首季營運看來，成衣呈現淡季不淡，布則較受淡季影響。