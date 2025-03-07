聯華食去年每股賺4.22元創高 擬發放股利2.6元

擁有可樂果、萬歲牌等休閒零食品牌的老牌食品廠聯華食，今天公告2024年財報，營收約為新台幣122.01億元，歸屬於母公司業主淨利約11.45億元，受惠於彰化鮮食廠產能恢復，年增18.1%，每股純益為4.22元，營收、獲利和每股純益皆創下新高。

聯華食今天董事會也公告，通過每股配發股利2.6元，包括擬配發現金股利1.6元、盈餘轉增資配股1元。

聯華食有2大事業部，包括鮮食事業部以及休閒食品事業部，其中鮮食事業部為國內超商鮮食最大代工廠。

而2023年聯華食彰化鮮食廠發生火災意外，聯華食向中央社記者表示，2024年7月彰化鮮食廠已復工完成，營收與獲利陸續恢復正常，帶動2024年獲利較2023年大幅增加；此外，今年初春節在1月，春節檔期大出貨提早在2024年底就開始，也是獲利成長原因之一。

聯華食品總經理林家齊在近期法說會指出，彰化鮮食廠將改善生產作業環境改善，優化生產設備，強化消防作業。

另外，聯華食目前規劃新廠包括桃園觀音新廠、基隆新一代鮮食廠等，未來將陸續動工並投產。