銀行動能強勁！中信金前二月大賺117億元 EPS達0.6元

中信金（2891）於7日公告2月份自結盈餘，2月份單月稅後盈餘為49.11億元，累計前二月合併稅後盈餘117.38億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.60元。

中信金控表示，子公司中國信託商業銀行2月份雖受到小月影響，但在存放款基盤及淨利差持續擴大，加上財富管理動能維持強勁下，2月份單月稅後獲利42.34億元，仍較前月成長5%。累計前二月稅後獲利82.58億元，較2024年同期成長10%，主因今年放款業績及財富管理手續費收入分別較去年同期成長13%及15%。

子公司台灣人壽保險公司2月份單月稅後獲利4.67億元。累計前二月稅後獲利29.32億元，較去年同期下滑，主因美元匯率波動影響認列較高之匯兌損失。新契約保費業績量穩定成長，其中業務員通路成長3成最為顯著。