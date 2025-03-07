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新壽虧損影響 新光金前二月虧損42億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

新光金控（2888）公布2月份自結盈餘，單月合併稅後虧損23.5億元，累計合併稅後虧損42.2億元，每股稅後虧損0.24元，主要受旗下子公司新光人壽虧損31.3億元所致。

新光人壽表示，保險本業穩定發展，持續聚焦外幣保單及價值型商品銷售，前二月保單銷售力道維持穩健，初年度保費較去年同期成長14%達66.9億元，外幣保單維持強勁動能，銷售金額較去年同期成長105%，佔初年度保費比重逾五成。投資方面，雖台幣貶值有匯兌利益，但因新壽採用外匯價格變動準備金新制之下，匯兌利益均全數提存外匯價格變動準備金，無法挹注獲利，且考量市場震盪，投資維持審慎布局，未積極實現資本利得，二月單月稅後虧損31.3億元。

目前外匯價格變動準備金新制下傳統避險支出已逐漸下降，短期內仍須提存外匯準備金，然每月增加提存的外匯準備金也可同步厚實資本，強化財務結構，新制的整體效益可望隨著時間積累顯現。截至2月底，外匯價格變動準備金餘額超過490億元，有助於抵禦未來匯率波動及避險彈性。近期金融市場受川普政策影響，趨勢變化尚不明朗，新壽目前持股部位相對低，將密切關注市場變化，等待適當機會伺機布局。

新光銀行單月稅後純益5.3億元，累積稅後純益達11億元，較去年同期成長6%。淨息收與淨手收延續2024年強勁動能，累積至二月皆呈現雙位數成長。元富證券經紀、自營表現均佳，單月獲利為2.7億元，累積稅後純益4.3億元；較去年同期下降係受市場日均量較去年同期減少與市場波動影響。

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