快訊

北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

台航財報／去年EPS 3.08元 今年陽明高額股利挹注可期

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台航（2617）7日公布獲利，去年即便沒有陽明高額股利挹注，在本業成長下推升稅後純益達到12.83億元，每股稅後純益為3.08元。法人看好陽明去年前三季EPS已達到14.79元，台航2025年又有陽明豐厚的股利挹注可期，再加上本業散裝船需求看俏，2025年營運出現想像空間。

台航2024年營收44億元，年增10.27%，營業毛利18.43億元，年增27.96%，主要成長動能來自中油觀塘工業港案之拖船全數投入營運、澎湖輪新船效益、2024年5月起陸續新增4艘散裝輪交船營運以及前三季散裝運價指數走升，使浮動租約之散裝收入增加所致。

2024年因業外減少，持有陽明普通股去年度股利發放減少，從前一年度的每股配發現金股利20元降為每股配發現金股利2元，致業外收入及利益較去年同期減少，稅後純益為12.83億元，本業成長下縮小年減幅度22%，EPS3.08元。

展望2025年，看好運價好轉，乾散裝船噸淨增加將較去年略低，市場需求緊俏；再加上川普關稅政策持續推動及以色列及哈瑪斯停火協議是否順利、俄烏能否停戰，都將影響到散裝船的需求。

中、長期而言，未來三年新船運力成長有限，再加上2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，已導致部分船舶開始減速因應，2024年歐盟徵收船舶進出歐盟碳稅（ETS），2025年實施FuelEU Maritime碳排放罰款且每五年逐期調高，將促使更多船舶以經濟航速運行，致使船舶周轉率減少，有助於運價提升。

台航考量國際間對溫室氣體(GHG)排放管制日趨嚴格，為強化現有船隊競爭力，加速汰舊換新，2024年初已訂造2艘4萬載重噸散裝新船，預計2026上半年交船營運，2024年第3季處分2艘六萬載重噸老舊及高價船舶，2025年年初另訂造2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計2028年第3、4季交船，目前於日本建造中散裝貨輪共有4艘。

股利 陽明

延伸閱讀

台新金前二月獲利36億元寫同期次高 EPS 0.25元

鈊象（3293）稅後EPS賺32元大方發29塊！切老：我原來只保守估26元

美國擬對所有和大陸有關船隻徵收港口費 將促盟國跟進

大連造船 駛進日高端船舶市場

相關新聞

60萬股東注意！玉山金股利出爐 總股利達1.3元

擁60萬股東的玉山金（2884）今年股利出爐，總股利達1.3元，其中現金股利1.2元、股票股利0.1元。總計約發出192...

台灣虎航財報／EPS 6.16元 每股配發6.05元、現金殖利率高達6.9%

台灣虎航（6757）7日董事會通過2024年財報，全年營收164.23億元，年增31.7%，稅後純益27.72億元，年增...

京城銀法說會／2024年獲利50.24億元、EPS 4.52元

京城銀（2809）於7日舉辦2024年第4季法人說明會。京城銀2024年淨收益為96.09億元，稅後損益50.24億元，...

中國大陸製船占比低、貨櫃三雄躲過高額港口費 股價點火走強

美國計劃對中國大陸製造或懸掛中國大陸國旗的船舶船隊，在停靠美國港口時收取高額費用，而貨櫃三雄包括長榮（2603）、萬海（...

製鞋股中傑128元掛牌 終場收200元漲幅56%

製鞋廠中傑-KY今天以128元上市掛牌交易，盤中高點225元，勁揚75.78%，終場以200元作收，漲幅56.25%

台塑集團2月營收 除台塑化外、另外三寶都是年月雙增

台塑集團7日公布2月合併營收，受惠於春節過後各地復工、補庫存及訂單增加影響，包括台塑（1301）、南亞（1303）、台化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。