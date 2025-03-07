台航財報／去年EPS 3.08元 今年陽明高額股利挹注可期

台航（2617）7日公布獲利，去年即便沒有陽明高額股利挹注，在本業成長下推升稅後純益達到12.83億元，每股稅後純益為3.08元。法人看好陽明去年前三季EPS已達到14.79元，台航2025年又有陽明豐厚的股利挹注可期，再加上本業散裝船需求看俏，2025年營運出現想像空間。

台航2024年營收44億元，年增10.27%，營業毛利18.43億元，年增27.96%，主要成長動能來自中油觀塘工業港案之拖船全數投入營運、澎湖輪新船效益、2024年5月起陸續新增4艘散裝輪交船營運以及前三季散裝運價指數走升，使浮動租約之散裝收入增加所致。

2024年因業外減少，持有陽明普通股去年度股利發放減少，從前一年度的每股配發現金股利20元降為每股配發現金股利2元，致業外收入及利益較去年同期減少，稅後純益為12.83億元，本業成長下縮小年減幅度22%，EPS3.08元。

展望2025年，看好運價好轉，乾散裝船噸淨增加將較去年略低，市場需求緊俏；再加上川普關稅政策持續推動及以色列及哈瑪斯停火協議是否順利、俄烏能否停戰，都將影響到散裝船的需求。

中、長期而言，未來三年新船運力成長有限，再加上2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，已導致部分船舶開始減速因應，2024年歐盟徵收船舶進出歐盟碳稅（ETS），2025年實施FuelEU Maritime碳排放罰款且每五年逐期調高，將促使更多船舶以經濟航速運行，致使船舶周轉率減少，有助於運價提升。

台航考量國際間對溫室氣體(GHG)排放管制日趨嚴格，為強化現有船隊競爭力，加速汰舊換新，2024年初已訂造2艘4萬載重噸散裝新船，預計2026上半年交船營運，2024年第3季處分2艘六萬載重噸老舊及高價船舶，2025年年初另訂造2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計2028年第3、4季交船，目前於日本建造中散裝貨輪共有4艘。