台新金前二月獲利36億元寫同期次高 EPS 0.25元
台新金（2887）2月自結稅後純益20.1億元，創歷年最高，累計稅後純益36億元，為歷年同期次高，累計每股稅後純益（EPS）0.25元。
台新銀行2月稅後純益16.1億元，寫歷年2月最高；累積稅後純益為32.1億元，亦為歷年最高。核心業務獲利動能持續穩健，前二月稅後純益較去年同期成長3.9%。資產品質維持穩健，截至2月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1001.4%。
台新證券2月稅後純益4億元，主係證券市場波動劇烈，致公司經紀手續費收入及營業證券評價利益增加，及承銷業務成長，致公司承銷業務收入增加；累計稅後純益5.5億元，較去年同期成長，主係公司操作績效提升，致公司營業證券處分利益增加；及承銷業務成長，致公司承銷業務收入增加。
台新人壽2月稅後純益0.6億元，主係因股票資本利得影響；累計稅後純益1.3億元，較去年同期減少，主係因股票資本利得減少；及去年同期貶值幅度較本期大，致兌換利益減少。
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