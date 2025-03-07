快訊

北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

台新金前二月獲利36億元寫同期次高 EPS 0.25元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台新金（2887）2月自結稅後純益20.1億元，創歷年最高，累計稅後純益36億元，為歷年同期次高，累計每股稅後純益（EPS）0.25元。

台新銀行2月稅後純益16.1億元，寫歷年2月最高；累積稅後純益為32.1億元，亦為歷年最高。核心業務獲利動能持續穩健，前二月稅後純益較去年同期成長3.9%。資產品質維持穩健，截至2月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1001.4%。

台新證券2月稅後純益4億元，主係證券市場波動劇烈，致公司經紀手續費收入及營業證券評價利益增加，及承銷業務成長，致公司承銷業務收入增加；累計稅後純益5.5億元，較去年同期成長，主係公司操作績效提升，致公司營業證券處分利益增加；及承銷業務成長，致公司承銷業務收入增加。

台新人壽2月稅後純益0.6億元，主係因股票資本利得影響；累計稅後純益1.3億元，較去年同期減少，主係因股票資本利得減少；及去年同期貶值幅度較本期大，致兌換利益減少。

台新金 股票

延伸閱讀

龍德造船去年稅後純益7.06億元、年增22.9% EPS 6.25元

鈊象（3293）稅後EPS賺32元大方發29塊！切老：我原來只保守估26元

旭隼去年EPS 48.13元 現金股利41元加資本公積配2元寫歷史次高

統一去年EPS 3.64元 擬配息3元

相關新聞

60萬股東注意！玉山金股利出爐 總股利達1.3元

擁60萬股東的玉山金（2884）今年股利出爐，總股利達1.3元，其中現金股利1.2元、股票股利0.1元。總計約發出192...

台灣虎航財報／EPS 6.16元 每股配發6.05元、現金殖利率高達6.9%

台灣虎航（6757）7日董事會通過2024年財報，全年營收164.23億元，年增31.7%，稅後純益27.72億元，年增...

京城銀法說會／2024年獲利50.24億元、EPS 4.52元

京城銀（2809）於7日舉辦2024年第4季法人說明會。京城銀2024年淨收益為96.09億元，稅後損益50.24億元，...

中國大陸製船占比低、貨櫃三雄躲過高額港口費 股價點火走強

美國計劃對中國大陸製造或懸掛中國大陸國旗的船舶船隊，在停靠美國港口時收取高額費用，而貨櫃三雄包括長榮（2603）、萬海（...

製鞋股中傑128元掛牌 終場收200元漲幅56%

製鞋廠中傑-KY今天以128元上市掛牌交易，盤中高點225元，勁揚75.78%，終場以200元作收，漲幅56.25%

台塑集團2月營收 除台塑化外、另外三寶都是年月雙增

台塑集團7日公布2月合併營收，受惠於春節過後各地復工、補庫存及訂單增加影響，包括台塑（1301）、南亞（1303）、台化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。