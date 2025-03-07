永豐金2月稅後賺24.42億元 今年累計獲利續創同期新高

永豐金控（2890）周一股東臨時會正式通過與京城銀（2809）結親案，永豐金控7日公布2025年2月自結，單月稅後純益24.42億元，較上月減少15.9%，累計2025年1至2月稅後純益53.45億元，續創歷史同期新高，年成長21.4%，EPS 0.42元，年化ROE 15.82%。

永豐金控指出，2月稅後純益月減4.61億元或MoM-15.9%，其中銀行子公司2月稅後純益17.22億元，月減8.16億元或MoM-32.2%，獲利減少主要係因計息天數較上月減少3天，及財富管理與法金業務手續費動能較上月降低所致。證券子公司2月稅後純益7.87億元，月增5.32億元或MoM+208.6%，主要因2月交易天數較上月增加，及受惠承銷部位資本利得成長。

永豐金控2025年1至2月累計稅後純益53.45億元，年增9.44元或YoY+21.4%，主要受惠於銀行子公司與證券子公司獲利皆大幅成長。1-2月累計銀行子公司稅後純益42.59億元，年增7.77億元或YoY+22.3%，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益顯著提升；今年1至2月累計證券子公司稅後純益10.42億元，年增1.35億元或YoY+14.9%，主要受惠於資本市場熱絡，手續費淨收益與資本利得皆成長所致。