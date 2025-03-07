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北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

柏文營收／2月4.51億元創同期新高 月增5.6%、年增28.5%

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）7日公告2月合併營收為4.51億元，創同期歷史新高，月增率5.6%，年增率28.5%。該公司並指出，「新店動能」、「同店成長」及「會員二次消費增加」三箭齊發可為營運持續挹注新成長動能。

柏文表示，依據教育部體育署委託世新大學執行的「民國112 年運動現況調查」資料顯示，各縣市民眾運動人口比例從111年81.8%提高至112年82.6%，越來越多民眾重視身體健康與運動成效，並將其融入日常生活之中，健身需求成長趨勢明確。

該公司掌握此一趨勢，「健身工廠」展店更接近社區、更貼近生活，會員人數亦受惠健身需求日增，自111年5月起已經連續33個月增長，同步帶動2月營收再創同期新高。

而今年第1季，「健身工廠」台南新市廠預售時就獲得新市區民眾及南部科學園區從業人員極大迴響，已於2月24日順利開幕。今年柏文將新增8至9處「健身工廠」營運據點，台灣北中南皆有新廠館規劃，且四個季度都會有新據點開幕。

截至年底「健身工廠」旗下廠館數將一舉突破80家，全台將有85至86家「健身工廠」為全台消費者提供最好的健身服務。此外，新創事業品牌-「S Klub運動俱樂部」及「Buddy Body Workshop」今年亦有展店計畫。

「新店動能」、「同店成長」及「會員二次消費增加」三箭齊發可為柏文持續挹注新成長動能，預期今年營收保持顯著成長可期，獲利增長幅度則會因規模經濟效益強於營收成長率。

健身 營收 運動

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