龍德造船去年稅後純益7.06億元、年增22.9% EPS 6.25元

龍德造船（6753）7日公告去年財報，全年交出稅後純益7.06億元成績，年增22.9%，每股純益（EPS）為6.25元。該公司董事會並通過股息配發案，擬配發現金股利1.25元，以收盤價116元估算，現金殖利率近1.1%。

龍德造船去年訂單建造以海軍的沱江級軍艦為主，歷經學習曲線，雖去年營收51.19億元，僅比前年的49.87億元稍增2.6%，但稅後純益7.06億元，比前年的5.75億元成長22.9%，每股純益6.25元。

展望營運前景，法人指出，該公司繼建造首批沱江級軍艦後，前年以30億元標價拿下海軍第二批3艘沱江級艦艦體建造案後；接續，去年又拿下國防部所編列的90億元第二階段五艘沱江級軍艦船體建造案。

而就，在手的五艘沱江軍艦訂單，截至去年底為止，工程執行達25%，預計今年、明年將完成75%，2026年底全數交付。

展望未來業務方面，龍德造船獲詢價業務機會共計52案，總金額為429億元；其中，屬於招標階段的有42案，總額約214億元；預算編列階段的有10案，總額約215億元，船舶種類以軍用艦艇最多，其次為公務船、工作船等。

依據市場調查，國際市場軍用艦艇成長性高，年複合成長率12.6%，該公司寄以高度期待；未來業務機會之一是海巡署規劃的「海域維權海巡艦艇建造計劃」，預估經費612億元據了解，這項計畫分為「海空一體、精銳海巡」及「充實基需，強固韌性」2案，合計7大項目，其中主要的項目為「海域維權海巡艦艇建造計劃」，規劃建造2艘8,000噸巡防艦、10艘2,000噸巡防艦及14艘300噸巡防艇、14艘100噸巡防艇，預估建造期程為115年到122年，要以8年時間建造四型共40艘艦艇。

此外，龍德造船並正積極投入無人船(USV)自主系統研發，打造了一個15米的無人船，採用鋁合金的船殼，並配置兩台800匹的馬力作為測試跟展示。

同時，也建造了超大型的無人水下載具自主系統的研發，，裝配有控制和動力、系統管道系統、感測系統，以及自主套件如感知功能，擬進一步開拓新市場領域。