快訊

北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

龍德造船去年稅後純益7.06億元、年增22.9% EPS 6.25元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

龍德造船（6753）7日公告去年財報，全年交出稅後純益7.06億元成績，年增22.9%，每股純益（EPS）為6.25元。該公司董事會並通過股息配發案，擬配發現金股利1.25元，以收盤價116元估算，現金殖利率近1.1%。

龍德造船去年訂單建造以海軍的沱江級軍艦為主，歷經學習曲線，雖去年營收51.19億元，僅比前年的49.87億元稍增2.6%，但稅後純益7.06億元，比前年的5.75億元成長22.9%，每股純益6.25元。

展望營運前景，法人指出，該公司繼建造首批沱江級軍艦後，前年以30億元標價拿下海軍第二批3艘沱江級艦艦體建造案後；接續，去年又拿下國防部所編列的90億元第二階段五艘沱江級軍艦船體建造案。

而就，在手的五艘沱江軍艦訂單，截至去年底為止，工程執行達25%，預計今年、明年將完成75%，2026年底全數交付。

展望未來業務方面，龍德造船獲詢價業務機會共計52案，總金額為429億元；其中，屬於招標階段的有42案，總額約214億元；預算編列階段的有10案，總額約215億元，船舶種類以軍用艦艇最多，其次為公務船、工作船等。

依據市場調查，國際市場軍用艦艇成長性高，年複合成長率12.6%，該公司寄以高度期待；未來業務機會之一是海巡署規劃的「海域維權海巡艦艇建造計劃」，預估經費612億元據了解，這項計畫分為「海空一體、精銳海巡」及「充實基需，強固韌性」2案，合計7大項目，其中主要的項目為「海域維權海巡艦艇建造計劃」，規劃建造2艘8,000噸巡防艦、10艘2,000噸巡防艦及14艘300噸巡防艇、14艘100噸巡防艇，預估建造期程為115年到122年，要以8年時間建造四型共40艘艦艇。

此外，龍德造船並正積極投入無人船(USV)自主系統研發，打造了一個15米的無人船，採用鋁合金的船殼，並配置兩台800匹的馬力作為測試跟展示。

同時，也建造了超大型的無人水下載具自主系統的研發，，裝配有控制和動力、系統管道系統、感測系統，以及自主套件如感知功能，擬進一步開拓新市場領域。

海巡署 造船

延伸閱讀

海軍敦睦遠航環島航訓今啟動 納編3艘軍艦開放參觀

鈊象（3293）稅後EPS賺32元大方發29塊！切老：我原來只保守估26元

旭隼去年EPS 48.13元 現金股利41元加資本公積配2元寫歷史次高

統一去年EPS 3.64元 擬配息3元

相關新聞

60萬股東注意！玉山金股利出爐 總股利達1.3元

擁60萬股東的玉山金（2884）今年股利出爐，總股利達1.3元，其中現金股利1.2元、股票股利0.1元。總計約發出192...

台灣虎航財報／EPS 6.16元 每股配發6.05元、現金殖利率高達6.9%

台灣虎航（6757）7日董事會通過2024年財報，全年營收164.23億元，年增31.7%，稅後純益27.72億元，年增...

京城銀法說會／2024年獲利50.24億元、EPS 4.52元

京城銀（2809）於7日舉辦2024年第4季法人說明會。京城銀2024年淨收益為96.09億元，稅後損益50.24億元，...

中國大陸製船占比低、貨櫃三雄躲過高額港口費 股價點火走強

美國計劃對中國大陸製造或懸掛中國大陸國旗的船舶船隊，在停靠美國港口時收取高額費用，而貨櫃三雄包括長榮（2603）、萬海（...

製鞋股中傑128元掛牌 終場收200元漲幅56%

製鞋廠中傑-KY今天以128元上市掛牌交易，盤中高點225元，勁揚75.78%，終場以200元作收，漲幅56.25%

台塑集團2月營收 除台塑化外、另外三寶都是年月雙增

台塑集團7日公布2月合併營收，受惠於春節過後各地復工、補庫存及訂單增加影響，包括台塑（1301）、南亞（1303）、台化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。