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麗清營收／2月5.40億元、年增7.58％ 刷新歷年同期新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

麗清（3346）公布2025年2月合併營收5.40億元，較去年同期成長7.58％，改寫歷年同期新高之佳績。累計2025年1至2月合併營收達新台幣13.41億元，較去年同期成長8.61％。

麗清表示，因汽車行業特性之故，每月營收係反映前一個月的出貨金額，2月營收因中國大陸農曆過年返鄉休假致工作天數減半，使2月營收較上月減少，惟受惠華域視覺、海拉、廣州小糸等主要客戶針對旗下LED車燈模組產品的需求提高，再加上比亞迪海洋系列外銷車款之車燈控制器新案交貨挹注，推升2月營收仍創歷年同期新高表現。

麗清指出，隨著LED車尾燈、車頭燈的功能性及設計等方面越來越多元化，成為新車應用LED車燈模組滲透率提升的助力，創造麗清良好接單表現，帶動整體訂單能見度保持一定水準，進一步推升旗下台灣桃園觀音廠、中國上海廠及東莞廠生產基地產能稼動率站穩90％以上的水準。

隨著中國大陸地區陸續推出刺激汽車銷售政策，中國大陸新車銷售市場仍持續熱轉，麗清有望隨著主要客戶的拉貨力道增溫態勢不變，持續推升整體在手訂單量能，此外，為因應全球供應鏈分散趨勢，公司規劃與泰國、墨西哥當地台廠合作，採取製造分工模式，達到降低風險同時亦能靈活因應市場變局，且麗清目前已與客戶達成共識，未來若有關稅調整，客戶同意可協商調整，有助於維持麗清毛利率的穩定，確保營運獲利能力不受影響。

營收 麗清

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