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儒鴻：上半年動能續強 今年營運挑戰歷史新高

中央社／ 台北7日電

紡織股王儒鴻去年每股純益24.2元，創歷史次高。儒鴻總經理洪瑞廷今天表示，目前看來上半年動能續強，訂單已看到7月，根據公司內部設定，今年營運將續朝雙位數成長的目標邁進，挑戰2022年寫下的歷史新高。

儒鴻今天公布2月營收新台幣26.33億元，年增20.73%；累計前2月營收59.63億元，年增23.97%，呈現穩定成長態勢。

儒鴻今天舉行法說會，洪瑞廷表示，美國總統川普上任後，市場增添變數，但從儒鴻的角度觀察，目前7月訂單能見度已經很明確，8、9、10月的訂單也陸續進來，數字符合預期，還是滿強勁。

提及川普關稅，他指出，目前主要是針對中國、加拿大和墨西哥，對於儒鴻而言，僅在中國有部分協力廠訂單可能受到一些影響，占儒鴻整體產能比重僅3%至5%，影響相當有限。

整體而言，儒鴻對於今年展望審慎樂觀，除了Nike、lululemon等主要大客戶，儒鴻近年積極開發潛力新客戶，其中有6個新品牌成長快速，被公司統稱為「6個小巨人」，截至去年底，小巨人占儒鴻營收比重已達13%，公司設定今年目標要進一步達到12%至18%，為主要成長動能。

另外，洪瑞廷今天透露，經過一段時間耕耘，今年會有1個北美滿大的運動品牌客戶加入，預計下半年開始出貨，後續成長值得期待。

儒鴻已公布2024年財報，營收368.28億元，年增19.6%；歸屬母公司淨利66.4億元，比2023年大幅成長28.2%，營收、獲利皆為歷史次高，每股純益24.2元。董事會通過每股擬配發現金股利17元，股利配發率70.2%。

儒鴻 營收

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