台灣虎航財報／EPS 6.16元 每股配發6.05元、現金殖利率高達6.9%

台灣虎航（6757）7日董事會通過2024年財報，全年營收164.23億元，年增31.7%，稅後純益27.72億元，年增51.7%，雙創歷史新高，每股稅後盈餘(EPS)6.16元，董事會同時通過擬配發現金股利4.89元、資本公積發放1.16元，總計每股配發6.05元股息。以今日收盤價87.7元計算，現金殖利率高達6.9%，為近年國籍航空業之最。

2025年1月適逢過年自結單月營收為16.92億元，年增31.2%，2月自結單月營收為15.28億元，累計營收32.2億元，年增12.7%，再創同期歷史營收新高紀錄。

整體2025年市場客運收益普遍看好，依據日本政府觀光局(JNTO)數據顯示，1月訪日外國觀光客人次達378萬人，比2024年同期躍升40.6%，亦大幅超越去年12月的349萬人次，若依國籍排序，台灣僅次於中國及韓國位居第三，顯示日本仍是國人喜愛的首要旅遊目的地。

此外，4月2日也將首航桃園-大分航線，若再搭配原有的九州布局：福岡、佐賀、宮崎，顯示台灣虎航仍有策略性的開拓航線，讓旅客可規畫不走回頭路的行程玩遍九州，更可深度探索九州的完整布局。

展望2025年，台灣虎航下半年預計將迎接2架A320neo新型客機，持續進行機隊汰舊換新，並透過延長6架租約飛機，靈活應變全球飛機製造商延遲交付影響。而在新產品及服務方面，也妥善運用低成本航空的營運模式，與台灣名店順成蛋糕和林聰明沙鍋魚頭合作，推出「順成綜合滷味套餐」和「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」等全新機上餐，更導入AI智能推薦的全新官網界面，進一步強化競爭力，可望挹注營收表現，持續在台灣低成本航空市場引領龍頭地位。