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國精化去年EPS 2.25元、年增34.4% 擬配1.4元現金

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

國精化（4722）7日公告去年財報，全年獲利2.25億元，年增34.4%，每股純益為2.25億元，該公司董事會並通過股息配發案，擬配發現金股利1.4元，以收盤價71.5元估算，現金殖利率2%。

國精化去年營運變化主要是主力產品UV光固化材料產銷牽動，合併營收40.4億元，年成長1.69%，稅後純益2.25 億元，年增34.4%，每股稅後純益2.25元。

展望今年，該公司指出，今年營運亮點在於高速運算5G材料（HC材），經取得多間CCL大廠認證，將逐步導入新開發的產品線。

第一套量產設備預計從6月份開始正式投產，一套設備年產能可達450噸水準，其次，正打造中的第二及第三套設備，預計今年底可以完成，明年可以投產。屆時，高速運算5G材料（HC材）年產能將達1,400噸。

其次，正興建的安南新廠將配置UV光固化產線，預估今年第4季投產，正式量產後，光固化總產能可達5萬噸。預期生產效率上會更為優化，後續將以提高安南新廠產能利用率為主要目標，未來逐步調整產品配比。

據了解，UV光固化材料在疫情過後，以中國大陸為主的新產能陸續開出，由於今年下半年持續有新增產能投入，在需求沒有明顯恢復前，UV光固化材料的毛利率恐維持在低檔。

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