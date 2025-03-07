臺鹽財報／去年 EPS 1.86元、年增23.6% 擬配息1.3元

臺鹽（1737）7日公告去年財報，全交出3.71億元的獲利成績，年增23.6%，每股純益1.86元。董事會並決議擬配發現金股利1.3元，以7日收盤價32.85元估算，現金殖利率4%。

臺鹽去年營運表現平穩，全年營收32.38億元，相較前年的34.09億元，略減5%；惟受益調漲鹽品等價格，全年稅後純益為3.71億元，比前年的3億元成長23.6%，每股純益1.86元。

展望今年前景，法人表示，臺鹽近年來正陸續啟動產能精進等投資案，將可挹注營運表現。例如為符合2025年7月牙膏納入化妝品GMP規範，該公司正於嘉義縣布袋鎮投資興建第二座GMP工廠，預定今年3月量產，以構建MIT牙膏生產的競爭優勢。

在此同時，也將整併清潔品產線納入GMP廠區，規劃香皂、沐浴鹽等清潔品產線整併納入新廠區，預定2026年7月前取得全廠區GMP准證。

其次，為提升保健食品自製能力與市場競爭力，投資增設液劑生產線，包含水平式充填機及水淋式殺菌釜等設備，依最新進度，相關設備已於今年第3季完成試製作業，預計第1季可正式量產。

此外，該公司旗下的七股鹽場創立於西元1938年，隨著產業結構改變，於2003年5月停止曬鹽；該公司利用廢曬後相關設施，結合鹽業文化資源轉型觀光事業，在2011年完成第一期4.18公頃開發。

惟目前鹽場設施老舊，僅有既有廠房、倉庫為主，難以符合現今的觀光服務需求，目前規劃七股鹽山觀光旅遊興辦計畫；其中，規劃興建的遊客服務中心，預計2026年完工。